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Внимание по пътя София - Кулата: Пет пъти дневно ще ограничават движението

Внимание по пътя София - Кулата: Пет пъти дневно ще ограничават движението
АПИ

Ограниченията ще са между 8:00 и 17:00 часа на 29 и 30 септември и 1 октомври заради монтаж на греди на ново мостово съоръжение

Шофьорите, които пътуват по пътя София - Кулата, трябва да се подготвят за временни ограничения край Кресна през следващите три дни. На 29 и 30 септември и 1 октомври движението при 397-ия километър на път I-1 ще бъде променяно заради строителни дейности.

Между 8:00 и 17:00 часа лентата в посока Кулата ще бъде затваряна поетапно пет пъти дневно за около 30 минути.

Причината е монтажът на греди на новостроящо се мостово съоръжение, което е част от обходния път на Кресна.

Докато лентата към Кулата е затворена, автомобилите ще бъдат пропускани двупосочно в лентата в посока София. В участъка ще важи ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Движението ще бъде регулирано от сигналисти и с пътни знаци.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават водачите да спазват въведената организация и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания.

От пътната агенция посочват, че временните ограничения са необходими за изпълнението на инфраструктурния проект и за осигуряване на безопасността на движението.

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