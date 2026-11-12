Спорните текстове за ракията мистериозно изчезнаха от закона

Мистериозно изчезнаха предложените от Министерството на финансите (МФ) промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които предизвикаха голям обществен отзвук и първоначално предвиждаха забрана за държане на "чужда" домашна ракия и солени глоби от 1000 до 2000 евро за физически лица. За това сигнализира Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".

Законопроектът бе публикуван за обществено обсъждане в края на септември 2026 г. като част от данъчния пакет за 2027 г.

"Тази седмица в парламента се гледа закона, с който искаха да забранят да се подарява домашна ракия. След като ние установихме проблема и го поставихме остро, припомням какво каза Гълъб Донев: "Текстът ще бъде редактиран, за да не се тълкува двусмислено" и "Спорните текстове ще бъдат прецизирани". Т.е. управляващите не признаха, че са щели да забраняват нещо, само имало някакво двусмислие там, което трябвало да се пооправи малко", написа Божанов.

"Обаче текстът е изцяло изтрит. Няма го - втората алинея от първоначалния проект я няма във внесения в Народното събрание законопроект. Значи не е било за редактиране и прецизиране, ами направо за изтриване. Както и казахме тогава", отбелязва той.

По думите му работата на опозицията "е да спира глупостите на управляващите". "И в случая успяхме", коментира още Божанов.