Нападател на Левски отново с проблеми

Левски се завърна към тренировъчен ритъм след загубата от ЦСКА. Един от футболистите на "сините" обаче отново е с травма. Става дума за Мустафа Сангаре, пише "Мач Телеграф".

Той стъпи накриво в дербито, в което се появи като резерва, и още тогава даде знак, че има проблем. Сангаре завърши срещата, но сега отново се събра с останалите трайно до този момент контузени. Това са Сержиньо, Акрам Бурас, Асен Митков и Радослав Кирилов.

Надеждите на всички на "Герена" са Сержиньо и Акрам Бурас да бъдат готови за гостуването на Марсилия на 26 ноември, но на този етап това не е ясно.

От март насам Мустафа Сангаре постоянно страда от контузии, като не успява да изиграе няколко мача поред. Травмите бяха и основната причина да не попадне в състава на Левски за основната фаза на Лига Европа.