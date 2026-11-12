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Нападател на Левски отново с проблеми

Нападател на Левски отново с проблеми
levski.bg

Мустафа Сангаре пак е контузен

Левски се завърна към тренировъчен ритъм след загубата от ЦСКА. Един от футболистите на "сините" обаче отново е с травма. Става дума за Мустафа Сангаре, пише "Мач Телеграф". 

Той стъпи накриво в дербито, в което се появи като резерва, и още тогава даде знак, че има проблем. Сангаре завърши срещата, но сега отново се събра с останалите трайно до този момент контузени. Това са Сержиньо, Акрам Бурас, Асен Митков и Радослав Кирилов.

Надеждите на всички на "Герена" са Сержиньо и Акрам Бурас да бъдат готови за гостуването на Марсилия на 26 ноември, но на този етап това не е ясно. 

От март насам Мустафа Сангаре постоянно страда от контузии, като не успява да изиграе няколко мача поред. Травмите бяха и основната причина да не попадне в състава на Левски за основната фаза на Лига Европа.

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