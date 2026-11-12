Компани постепенно се завръща към работен ритъм

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани постепенно се завръща към работния си ритъм. Белгиецът се подготвя да се завърне край тъчлинията след края на международната пауза в европейските първенства.

Във вторник Компани се завърна на клубната база на "Зебенер Щрасе" за първи път, след като припадна на 23 октомври на тренировка на втория отбор. Специалистът проведе разговори с футболистите, след което проследи тренировките на възстановяващите си от контузии играчи.

Специалистът плавно увеличава натоварванията. На този етап той все още не води заниманията на отбора.

Очаква се Венсан Компани да води Байерн в следващия мач на отбора срещу Кьолн.