SpaceX на Илон Мъск сключи сделка за 60 млн. евро с германска компания за космически AI центрове
Споразумението е свързано с проекта „Стармайнд“ (Starmind)
Компанията SpaceX на Илон Мъск е сключила договор за над 60 милиона евро с германския производител „Сингулус Технолоджис“ за доставка на оборудване за производство на високотехнологични соларни клетки, предназначени за сателитни центрове за изкуствен интелект в Космоса, съобщава „Евронюз“.
Споразумението е свързано с проекта „Стармайнд“ (Starmind), който предвижда изграждането на мрежа от сателити, способни да извършват изчисления и да обработват данни с помощта на изкуствен интелект директно в орбита около Земята.
След обявяването на сделката акциите на германската компания отбелязаха рязък ръст, като временно поскъпнаха между 65 и 80%. В публикация в социалната мрежа X Илон Мъск посочи, че настоящата поръчка е само първата от поредица бъдещи доставки.
В рамките на партньорството се предвижда разширяване на производствените мощности и изграждане на нови линии за производство на соларни клетки. Заложеният капацитет достига 100 гигавата годишно – количество, съпоставимо с производството на десет големи ядрени реактора.
Германската компания, базирана в Кал ам Майн, е специализирана в разработването на машини и технологии за различни индустрии, включително фотоволтаици, полупроводници, медицинска техника и автомобилостроене.
Оборудването ще бъде предназначено за производствената база на SpaceX в щата Тексас, като първите доставки се очакват в началото на 2027 г.
Идеята на проекта „Стармайнд“ е сателитите да разполагат с големи соларни панели, които да осигуряват необходимата енергия за изчислителните системи. Предвижда се произведените данни да бъдат предавани към Земята чрез лазерна комуникация.
Според концепцията на Мъск преместването на част от инфраструктурата за изкуствен интелект в Космоса може да осигури достъп до постоянна слънчева енергия и да намали разходите за захранване и охлаждане на наземните центрове за данни.
Проектът обаче все още не е доказал своята практическа приложимост. Реализирането му в планираните мащаби ще изисква значителни технологични и логистични ресурси.