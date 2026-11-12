SpaceX на Илон Мъск сключи сделка за 60 млн. евро с германска компания за космически AI центрове

Компанията SpaceX на Илон Мъск е сключила договор за над 60 милиона евро с германския производител „Сингулус Технолоджис“ за доставка на оборудване за производство на високотехнологични соларни клетки, предназначени за сателитни центрове за изкуствен интелект в Космоса, съобщава „Евронюз“.

Споразумението е свързано с проекта „Стармайнд“ (Starmind), който предвижда изграждането на мрежа от сателити, способни да извършват изчисления и да обработват данни с помощта на изкуствен интелект директно в орбита около Земята.

След обявяването на сделката акциите на германската компания отбелязаха рязък ръст, като временно поскъпнаха между 65 и 80%. В публикация в социалната мрежа X Илон Мъск посочи, че настоящата поръчка е само първата от поредица бъдещи доставки.

В рамките на партньорството се предвижда разширяване на производствените мощности и изграждане на нови линии за производство на соларни клетки. Заложеният капацитет достига 100 гигавата годишно – количество, съпоставимо с производството на десет големи ядрени реактора.

Германската компания, базирана в Кал ам Майн, е специализирана в разработването на машини и технологии за различни индустрии, включително фотоволтаици, полупроводници, медицинска техника и автомобилостроене.

Оборудването ще бъде предназначено за производствената база на SpaceX в щата Тексас, като първите доставки се очакват в началото на 2027 г.