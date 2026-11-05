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Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

Е.ОН, EnviaM и NEURA Robotics разработват технология с физически изкуствен интелект, която ще позволи на роботите да поемат опасни и повтарящи се задачи, като първите практически изпитания са планирани за 2027 г.

Германската енергийна компания Е.ОН (E.ON) планира да въведе хуманоидни роботи, които да подпомагат служителите при проверката и поддръжката на електроенергийните мрежи в страната. Машините ще поемат част от опасните, физически натоварващите и повтарящите се задачи, съобщи компанията, предаде ДПА.

За разработването на технологията Е.ОН ще си партнира с оператора на електроразпределителни мрежи EnviaM и производителя на роботи NEURA Robotics. Трите компании ще работят върху т.нар. физически изкуствен интелект, който позволява на роботите не само да обработват информация, но и да възприемат и взаимодействат с физическата среда.

Първите практически изпитания са планирани за следващата година. Преди това роботите ще преминат обучение в контролирана среда в тренировъчния център TUM RoboGym - съвместен изследователски проект на Техническия университет в Мюнхен и NEURA Robotics.

По време на подготовката специалисти ще демонстрират различни работни процеси и ще запознават роботите с особеностите на експлоатацията на електроенергийната инфраструктура. Сензори ще записват движенията и действията им, а виртуални симулации ще ги подготвят за различни ситуации, преди да започнат изпитанията в реални условия.

Обучението ще позволи на роботите да възприемат информация не само чрез камери, но и чрез звук и допир, включително да разпознават физическо въздействие и натиск. Това ще им даде възможност да подпомагат специалистите при наблюдението на съоръженията и откриването на потенциални проблеми.

След приключването на първоначалната подготовка дъщерното дружество на EnviaM - Mitnetz Strom, планира да тества роботизираните помощници в реални условия при поддръжката на електроразпределителната мрежа.

Според участващите компании хуманоидните роботи ще могат да се придвижват в съоръжения, изградени за използване от хора. Те ще могат да изкачват стълби, да преминават през врати и да работят в близост до контролни табла. Това би позволило внедряването им в съществуващата инфраструктура, без да се налага тя да бъде преустройвана.

"Ключът е да съчетаем технологичния напредък с практическия опит на хората, които ежедневно поддържат енергийната ни инфраструктура", заяви основателят и главен изпълнителен директор на NEURA Robotics Давид Регер.

Той подчерта, че целта на разработваната технология е да подпомага служителите в работата им, а не просто да автоматизира дейностите им.

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