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Най-важното от света на 05.11.26-та г.

Най-важното от света на 05.11.26-та г.
АП/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Нова вълна от протести и национална стачка срещу растящите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги парализира Франция, като според организаторите по улиците са излезли близо 1,6 милиона души, докато официалната статистика на властите отчита трикратно по-ниска активност от около 600 000 участници в цялата страна, предава France 24.

Четири пътнически самолета, пътуващи към чешката столица Прага, са получили бомбени заплахи. Полицията вече се подготвя за пристигането им, съобщи Ройтерс. В публикация в социалната мрежа Екс чешките власти посочиха, че оценяват вероятността сигналите да са достоверни като ниска. Въпреки това службите са задействали необходимите мерки за сигурност.

Европейската комисия все още не може да потвърди дали последните сигнали за бомбени заплахи, довели до нарушения във въздушния транспорт тази сутрин, са свързани помежду си. Това заяви европейският комисар по устойчивия транспорт и туризма Апостолос Дзидзикостас, цитиран от Франс прес. „Всяка заплаха срещу цивилни е неприемлива“, написа Дзидзикостас в социалната мрежа Екс. Той подчерта, че на този етап е твърде рано да се правят заключения за общ произход на отделните случаи.

Европейският съюз преведе нови 4,36 милиарда евро на Украйна от договорения заем в размер на общо 90 милиарда евро. Това съобщи Европейската комисия. От отпуснатата сума 3,7 милиарда евро са предназначени за макрофинансова подкрепа, а останалите 658 милиона евро – за нуждите на отбраната.

Кремъл отрече информациите, че руските доставки на дизелово гориво за американския пазар са застрашени, въпреки че международните системи за проследяване на морския трафик отчетоха странни промени в курсовете на част от танкерите. Специалният пратеник и преговарящ на Кремъл Кирил Дмитриев реагира остро в социалната мрежа X, определяйки медийните доклади като фалшива новина и уверявайки, че корабите следват планирания си график за САЩ.

Министър-председателят на Армения Никол Пашинян официално обяви, че страната му планира да подаде документи за членство в Европейския съюз в рамките на следващите няколко години. Историческото решение допълнително изостря отношенията между кавказката република и Руската федерация, отбелязва Франс прес. „Започнахме процес, имащ за цел създаването на алтернатива, така че нашият народ да има възможност да избира“, обясни Пашинян по време на пресконференция. Той допълни, че предприетите стъпки се очаква да доведат страната до официално внасяне на молба за пълноправно присъединяване към ЕС през 2027 или 2028 г.

Ученици, студенти и преподаватели излизат на протест днес в различни градове на Гърция с настояване за повече инвестиции в държавното образование и подобряване на условията в учебните заведения. Това съобщава гръцката телевизия "Скай". Сред основните искания на участниците са запълване на незаетите учителски места, ремонт и обезопасяване на училищните сгради, както и решаване на проблемите с пренаселените класни стаи.

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