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Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

Войната с Иран и поскъпването на живота са сред причините, които европейски лидери посочват за победата на демократите на междинните избори в САЩ

Европейски крайнодесни лидери започнаха да се дистанцират от Доналд Тръмп, след като демократите спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса на междинните избори в САЩ, съобщава „Ройтерс“. Повечето насочиха критиките си към войната с Иран, като избягваха да обвиняват пряко американския президент.

Промяната в тона идва две години след победата на Тръмп през 2024 г., когато мнозина от същите политици изтъкваха идейната си близост с него. Някои посетиха Вашингтон, а други получиха подкрепа от милиардера Илон Мъск, съюзник на американския президент.

Войната с Иран и цените на горивата

Лидерът на френския „Национален сбор“ Жордан Бардела заяви, че през втория си мандат Тръмп следва по-малко изолационистка политика, отколкото през първия. По думите му американската намеса срещу Иран има „много тежки последици“ за икономиките по света.

Съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отправи по-пряка критика. „Тръмп беше обещал на избирателите си да не води интервенционистка външна политика. […] Нарушеното обещание сега се върна като бумеранг за републиканците“, каза тя пред T-Online. Самият Тръмп призна, че войната е повлияла на резултата, но заяви, че продължава да стои зад решението си.

В Италия лидерът на „Лига“ Матео Салвини отдаде резултата на войните, международното напрежение и поскъпването на живота, чиито последици се усещат пряко от семействата. Бившият генерал Роберто Ваначи, който оглавява партията „Национално бъдеще“, заяви пред АНСА, че Тръмп не е успял да сложи край на войната между Русия и Украйна и е започнал война срещу Иран. Според него последвалото поскъпване на енергията и сътресенията на пазарите са ударили американската средна класа.

Близостта с Тръмп може да струва гласове

Според Муджтаба Рахман от консултантската компания Eurasia Group растящата непопулярност на Тръмп, особено заради разходите за живот, може да превърне близостта с него в изборен риск за европейските му съюзници. По думите му те се опитват да запазят политическата полза от идейната си близост с движението MAGA, като се разграничат от икономическите последици от управлението му.

В Испания лидерът на „Вокс“ Сантяго Абаскал, който и преди е изтъквал връзките си с Тръмп, заяви пред журналисти, че се намира „в Испания, а не в Мичиган“ и че случващото се другаде го интересува слабо.

Във Великобритания лидерът на „Реформаторска партия на Обединеното кралство“ Найджъл Фараж определи резултата като „пълен и абсолютен разгром“ за републиканците. Според него част от младите мъже, подкрепили Тръмп през 2024 г., са гласували за демократите заради продължителната война с Иран и цените на горивата. Пред GB News Фараж допусна и разрив между Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Сред малцината, които омаловажиха мащаба на поражението, беше Дан Дунгачу, заместник-председател на румънския Алианс за обединение на румънците. Според него твърденията за „политическата смърт“ на Тръмп са силно преувеличени. Той очаква Белият дом и Конгресът да упражняват по-силен взаимен контрол след загубата на републиканското мнозинство.

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