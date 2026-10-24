Анализатор: Изборните перспективи за управляващите в САЩ републиканци изглеждат много лоши

Изборните перспективи за управляващите в САЩ републиканци изглеждат много лоши. Това казва пред Таралеж журналистът Николай Станоев в отговор на въпрос, свързан с перспективите на междинните избори в САЩ (на 3 ноември) и рейтинга на президента Доналд Тръмп.

По думите на анализатора според резултати от социологически проучвания партията на президента Тръмп почти сигурно ще загуби контрола си върху Камарата на представителите - долната камера на конгреса, като проучванията дават предимство на демократите в общонационален план с около 8 и повече процента. Като вероятността демократите да вземат Камарата е около 90%, дори и повече.

Той пояснява, че в Камарата на представителите има 435 депутати, т.е. за мнозинство трябва 218. Смята се, че демократите със сигурност ще вземат 220 места, републиканците 215 в 15 едномандатни избирателни района.

Станоев добавя, че страната е разделена на едномандатни райони в отделните щати. Победителят, който вземе най-много гласове съответния район, бива избран. В 15 се смята, че надпреварата е оспорвана, но дори да вземат всичките 15 места, републиканците нямат шансове.

Журналистът казва, че що се отнася до Сената, там е по-особена надпреварата, тъй като съставът на Горната камера на Конгреса ще бъде обновен с една трета, за разлика от Камарата на представителите, където на всеки две години се подновява изцяло. Така че много зависи от спецификата на местата, където ще се гласува.

По думите му по принцип републиканците имат да защитават повече места. Доскоро голяма част от тях бяха смятани за сигурни, но вече изобщо не е така предвид високата инфлация на първо място, предизвикана от скока на цените на енергията в резултат на войната срещу Иран, за която, разбира се, много американци хвърлят вината именно върху президента Доналд Тръмп, който я започна, като че ли без ясен план как ще я завърши.

"За разлика от преди няколко месеца, когато така се смяташе, че републиканците ще запазят контрола си върху Сената, сега според данни от различни проучвания се дава шанс на демократите от 60 процента да установят контрол не само върху Камарата на представителите, но и върху Сената.

Като печелят на редица места, например дори в Аляска, който по принцип е така бастион на републиканците, дори и там демократите имат шанс да отмъкнат нов сенаторско място, което е показателно за силните настроения против войната в Иран и инфлацията. Много американци винят за това именно президента Доналд Тръмп, като не само независимите избиратели, които традиционно така решават избори, които за разлика от преди две години, когато масово гласуваха за Тръмп, сега много от тях ще гласуват за демократите, а дори и част от републиканците се очаква пък да не отидат да гласуват в знак на протест", каза журналистът, който е дългогодишен редактор в Дирекция Международна информация на БТА.

По думите му рейтингът на президента се срива на фона на високата инфлация и други проблеми като въпросът с миграцията.

"Президентът Тръмп е твърд противник на нелегалната имиграция. Само че през последната година имаше няколко случая, при които агенти на имиграционните служби застреляха имигранти и активисти, които ги подкрепят. Това така силно раздели американското общество и разбуни духовете.

Рейтингът на президента е на много ниско ниво, срина се до към 30 процента, като според последното проучване на агенция Ипсос за Ройтерс е паднало до исторически минимум от 31 %. Основната причина за това са именно високите разходи за живот", казва анализаторът.

"За това какво е положението с цените в САЩ - средната цена на дизела в САЩ надхвърли шест долара за за галон. Един галон е близо 4 л. За сравнение само преди една година дизелът е струвал с около 2 долара и 70 цента по-малко, тоест беше около 3,5 долара, което е много сериозно увеличение. Оттам нататък цените на всичко скачат, особено засегнати са фермерите от така наречените селскостопански щати в средния Запад на САЩ, които традиционно са много консервативни и са бастион на републиканците, така че партията на Тръмп ще има проблем дори и там", посочи Станоев.

Във връзка със сделката с дизела с Русия той посочи, че редица анализатори отчитат, че става въпрос за много малко количество, което на практика би удовлетворило нуждите за потреблението в САЩ само за половин ден, което на практика няма да реши проблемите. Много анализатори твърдят, че това е чисто политически пиар ход преди изборите на Тръмп.

"Засега и цените на горивата и на енергоносителите на световните пазари вървят трайно. Така че мнозина анализатори отбелязват, че това по-скоро политически ход на Тръмп, който донякъде направи услуга на руския президент Владимир Путин. Съответно тази сделка бе остро критикувана от Украйна и от западните ѝ партньори, най-вече от Европейския съюз, според които това помага на Русия да излезе от изолацията, в която е вкарана от Запада.

Реално на терен, както се вижда, цените на горивата не намаляват. На практика след обявеното от Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна, то на практика въобще не се спазва. Русия продължи с ударите по Украйна, включително по нейната енергийна мрежа, така както мнозина твърдят в опит да остави украинците на студено и на тъмно през зимата, която в този регион е сурова. А от друга страна и Украйна поднови ударите по руски петролни рафинерии, които създават сериозни проблеми на Русия", отбелязва журналистът.

Той добавя, че така е бил намален в немалка степен капацитетът на Русия да произвежда горива и съответно по никакъв начин не се вижда как тази сделка ще доведе до намаляване на цените на горивата, което би свършило работа на Тръмп преди изборите на 3 ноември.

"Също така и примирие в Близкия изток и съответно отварянето на Ормузкия проток също така не се вижда на хоризонта. Напротив, атаките срещу танкери не спират. В рамките на един ден през тази седмица имаше два случая, при които танкери се натъкнаха на мини в Ормузкия проток. След това така през нощта имаше още един, където супер танкер превозващ над 2 милиона барела суров петрол и той се натъкна на мина, така че по никакъв начин не се очертава понижаване на цените на енергията, което е така необходимо на Тръмп преди изборите", коментира Станоев.