Случай на полицейско насилие над непълнолетно момче в Охрид, Република Северна Македония, е обект на разследване, след като двама полицейски служители са обвинени, че са го пребили при проверка на пътя. Майката на пострадалия сигнализира ТАРАЛЕЖ, че след подаването на жалба получава заплашителни съобщения с настояване да оттегли сигнала срещу полицаите.

Инцидентът е станал на 29 юли 2026 г., когато Г. П. се придвижвал с мотопед към работното си място в Охрид. Момчето било спряно за проверка от двама полицейски служители, които установили, че не притежава необходимото свидетелство за управление.

Според разказа на майката вместо да предприемат предвидените от закона действия срещу неправоспособния водач, полицаите го съборили на земята и започнали да го удрят с полицейски палки.

Случаят е отразен и от редица медии в Северна Македония, сред които "Претрес", "Телма", ТВ 24, "Сител" и "Слободен печат". В публикациите се съобщава за полицейско насилие и последвалото разследване, но не се посочва, че пострадалото момче е български гражданин.

След побоя момчето било освободено, а мотопедът му бил отнет.

Майката подала жалба до компетентните органи, след което започнало разследване на действията на полицейските служители.

По информация на македонското Министерство на вътрешните работи по случая са предприети действия срещу трима полицейски служители - двама от Охрид и един служител от Сърбия. Според разпространената информация двамата местни полицаи са били отстранени от работа.

Пред ТАРАЛЕЖ майката на пострадалия съобщава и за последващ натиск върху семейството. По думите ѝ от инцидента до момента на телефона ѝ постъпват писмени заплахи, с които се настоява да оттегли жалбата за побоя над сина си.

Твърденията за заплахи поставят допълнителни въпроси относно защитата на пострадалия и неговите близки по време на разследването.

ТАРАЛЕЖ ще продължи да следи случая, включително действията на компетентните институции по разследването на побоя и твърденията за оказван натиск върху семейството.