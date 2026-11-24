Европейската комисия препоръча на България да бъде наложена глоба в размер на 0,02% от брутния вътрешен продукт. Според Комисията страната не е предприела достатъчно мерки за овладяване на бюджетния дефицит и не е изпълнила препоръките по процедурата при прекомерен дефицит.

Препоръката е част от есенния пакет на Европейския семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис.

Финансовите министри на държавите от ЕС ще решат дали да наложат санкцията на заседание на 11 декември.

Припомняме, че по-рано вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че за 3 години България може да излезе от процедурата по свръхдефицит.

По думите му бюджетът за 2027 г. се опитва да направи невъзможното – едновременно да намаляваме разходите, дефицита и новия дълг и в същото време да увеличаваме плащанията към семействата, младите хора, лекари, пенсионери и учители.

"Затова казваме, че бюджетът е социален в условията на огромен натиск за намаляване на разходите – както от Европейската комисия, така и от части от опозицията", каза Пеканов.

Вицепремиерът бе категоричен, че няма плащания в бюджета, които не могат да бъдат обяснени.

По отношение на парите за общините Пеканов коментира, че кабинетът не е заявявал, че ще бъдат спрени всички общински проекти и че няма да има пари за тях.