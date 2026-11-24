България трябва спешно да придобие системи за противодействие на дронове и да подготви въоръжените си сили за реакция при атаки срещу търговски кораби в Черно море. За това призова евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев пред Novini.bg в Страсбург, преди дебата за укрепването на източния фланг на Европейския съюз.

"За съжаление продължиха инцидентите с атаки на търговски кораби в Черно море близо до крайбрежието на Румъния и на България. Загиват все още много хора. Българската държава прави всичко възможно да спасява тези хора, но не и да предотвратява атаките на този момент", заяви Радев.

Според него българските военнослужещи са подготвяни предимно за традиционни морски заплахи, докато последните инциденти показват необходимостта от защита срещу въздушни и надводни дронове.

Евродепутатът предупреди, че атаките вече оказват сериозно влияние върху морския транспорт и икономиката.

"Виждаме, че неимоверно скочиха застраховките на търговските кораби - над шест пъти, за танкерите - над 12 пъти. И съвсем скоро, ако продължат тези удари по търговски кораби, няма да има и компании, които да застраховат товарите", посочи той.

Радев обърна внимание, че рафинерията в Бургас получава суров петрол по море, което прави сигурността на корабоплаването особено важна за доставките на горива. Според него евентуален инцидент край Варна би могъл да се отрази негативно и на туристическия сезон през 2027 г.

Той съобщи, че заедно с евродепутата Андрей Новаков са организирали посещение на европейска делегация във Варна, включително във Висшето военноморско училище. Там се предвижда изграждането на спасителен център, а втори подобен обект е планиран в румънския град Констанца.

По думите на Радев в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС се обсъжда допълнителна подкрепа за девет държави, засегнати от войната в Украйна.

За България това би означавало 10% повече средства, или около 2,2 млрд. евро допълнително финансиране.

"Така че разчитаме на тези средства, разчитаме на европейската солидарност и за антидрон програмата, и за наблюдение на Черно море", заяви евродепутатът.

Радев коментира и европейския Пакт за миграция, като посочи, че все още е рано да се оценят резултатите от прилагането му.

"Ще видим може би по това време другата година първите резултати от прилагането му", заяви той.

Евродепутатът настоя за по-бързо връщане на мигрантите без право на престой в ЕС, както и за засилено сътрудничество с държавите им на произход.

Според него, ако настоящите мерки не дадат необходимите резултати, ще бъде нужна допълнителна подкрепа от Европейската комисия за охраната на външните граници.