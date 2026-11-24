Бившият турски министър на семейството и социалните грижи Фатма Бетюл Саян-Кая излиза от затвора и минава под домашен арест, съобщи телевизия „Ен Ти Ви“ (NTV). Съдът измени мярката за неотклонение на бившия заместник-председател на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) след прекарани 18 дни зад решетките. Решението е взето по молба на защитата, мотивирана със здравословното състояние на обвиняемата, която преди пет дни беше приета в болница заради общо неразположение и загуба на съзнание. Това предава БТА.

Саян-Кая беше задържана на 6 ноември по обвинения за участие в организирана престъпна група и нарушаване на Закона за капиталовите пазари. Арестът ѝ е част от мащабно разследване за манипулации и злоупотреби с инвестиционни фондове в Турция.

Кризата избухна в началото на септември, след като няколко фонда изпаднаха в неликвидност и не успяха да изплатят заявените за теглене средства от инвеститори. В отговор турската Комисия по капиталовите пазари (SPK) разпореди ликвидацията на 131 фонда, управлявани от седем дружества. По данни на регулатора потърпевшите инвеститори са 455 758 души, а управляваните от тези фондове активи възлизат на около 18 млрд. долара. Общите борсови загуби от срива се оценяват на стойността на 4,5 милиона жилища.

След като през септември напусна ръководния си пост и редиците на ПСР, Саян-Кая стана обект на обвинения от опозицията, че е реализирала огромни печалби точно преди борсовия крах. Според публично изнесена информация тя и съпругът ѝ са натрупали неправомерни печалби за близо 35 млн. евро, след което са продали акциите си. На 29 септември сметките на семейството бяха запорирани по искане на прокуратурата. Семейство Кая вече върна част от сумата в специална сметка за обезщетяване на вложителите, което дава възможност на обвиняемите да получат по-леки присъди или да избегнат наказателно преследване.

По актуални данни, публикувани на 23 ноември във Фейсбук от турския министър на правосъдието Акън Гюрлек, кръгът на заподозрените по аферата обхваща 632 души. В хода на разследването са назначени синдици на 91 компании и са замразени сметките на 91 юридически и 551 физически лица. Властите са наложили запор още върху 307 фирми, 378 недвижими имота, 1867 превозни средства, четири самолета и три плавателни съда.

Разследващите са проследили и близо 13 млрд. турски лири (234 млн. евро) в чуждестранни банки във Великобритания, Швейцария, Люксембург, Бахрейн, Гърция, Германия, Чехия, Италия и ОАЕ. За тях вече е задействана процедура по запориране и прехвърляне към компенсационния фонд. Към момента 85 души доброволно са възстановили общо 44,85 млрд. турски лири (802 млн. евро).