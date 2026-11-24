Между 15 и 20 човешки черепа и стотици кости са открити в пещера в Югоизточна Турция. Находката поражда съмнения, че останките може да принадлежат на хора, изчезнали или убити по време на конфликта между турските сили за сигурност и Кюрдската работническа партия (ПКК) през 90-те години на миналия век.

Представители на Асоциацията за правата на човека (İHD), Адвокатската колегия на Диарбекир и Асоциацията на адвокатите за свобода (ÖHD) са посетили пещерата на 19 ноември след получен сигнал, съобщава агенция "Мезопотамия", цитирана от БГНЕС.

В една от залите правозащитниците открили между 15 и 20 черепа и стотици човешки кости. Останки са намерени и в още две помещения на пещерата.

Според първоначалните наблюдения част от черепите са с необичайно малки размери, което поражда предположения, че може да принадлежат на деца. По други има отвори, наподобяващи следи от огнестрелно оръжие, а някои кости имат признаци на обгаряне.

"Не успяхме да определим точния брой", заяви Фърат Акдениз от комисията за изчезналите лица към İHD в Диарбекир.

Трите организации са подали искане до прокуратурата в Силван за започване на разследване. Те настояват за съдебномедицинска експертиза на останките, ДНК анализи и сравняване на резултатите с проби от роднини на изчезнали хора.

Правозащитниците искат още да бъдат проверени архивите за задържания през 90-те години и да бъдат разпитани свидетели.

"Необходимо е разследване, което да установи дали скелетите принадлежат на хора, изчезнали през този период", заяви председателят на местния клон на İHD Ерджан Йълмаз.

През 90-те години Югоизточна Турция е обхваната от ожесточен конфликт между турските сили за сигурност и ПКК. Хиляди хора стават жертви на насилието, а редица семейства съобщават за близки, изчезнали след задържане.

Правозащитни организации свързват част от предполагаемите извънсъдебни убийства с JİTEM – структура, за която се твърди, че е действала във връзка с турската жандармерия. Турските власти дълго време отричат съществуването ѝ.

Случаят идва на фона на продължаващите усилия на семействата на изчезналите да получат справедливост. През май 2026 г. турският Върховен касационен съд прекрати делото за изчезването на осем души в Дарджечит през 1995 и 1996 г. заради изтичане на давностния срок.

От десетилетия движението "Съботните майки" организира прояви с искане за разкриване на съдбата на изчезналите.

Засега не е установено на кого принадлежат откритите останки, нито кога и при какви обстоятелства са загинали хората. Това предстои да бъде изяснено чрез поисканото разследване и експертизите.