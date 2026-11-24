Крайнодясната група „Патриоти за Европа“ (PfE) планира да оспори преговорните мандати на Европейския парламент по няколко досиета от следващия бюджет на ЕС, съобщават четирима европейски служители, запознати с дискусиите, цитирани от „Политико“. Ходът може сериозно да забави обсъжданията на седемгодишния финансов план в пленарната зала.

Подобно оспорване ще попречи на досиетата, които вече са разгледани на ниво комисии, да преминат директно към преговори с националните правителства. Вместо това мандатите ще трябва да бъдат подложени на пленарно гласуване, което отваря вратата за внасяне на нови поправки и преразглеждане на вече постигнати в комисиите позиции.

„Сливането на няколко програми в редица бюджетни предложения е съпроводено с нарастваща концентрация на правомощия за разпределение на средства в ръцете на Комисията“, заяви представител на „Патриоти за Европа“ пред „Политико“. Освен това повечето предложения за промени в бюджета, внесени от групата, са били отхвърлени. Служителят добави, че „няколко делегации извън PfE“ са заявили, че ще подкрепят оспорването.

Според друг източник патриотите възнамеряват да атакуват Европейския фонд за конкурентоспособност, Механизма за свързване на Европа и FP10– научноизследователската програма, която трябва да наследи „Хоризонт Европа“. Трети служител посочи, че групата вероятно ще оспори всички мандати, но все още не е ясно дали други политически групи или евродепутати ще застанат зад инициативата.

Сблъсъкът в парламента идва в момент, когато лидерите на ЕС се готвят да обсъдят бюджета на среща на върха в четвъртък, след като председателят на Европейския съвет Антонио Коща представи преговорната рамка на 21 ноември. Една проточила се пленарна битка би забавила работата на парламента точно когато националните правителства се опитват да се придвижат към споразумение.

Правилникът на Европейския парламент позволява на политическа група или на евродепутати, представляващи най-малко 72 членове, да поискат пленарно гласуване на решението за започване на преговори. Според официално уведомление на парламента крайният срок за това е вторник в полунощ. Групата на „Патриотите“ разполага с около 86 евродепутати.