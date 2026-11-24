Временно е ограничено движението по първокласния път I-1 Видин - Монтана в района на село Медовница заради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Автомобилите преминават двупосочно в една лента, като трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция".

Шофьорите трябва да преминават през участъка с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента, както и за причините за катастрофата.

Не е посочен срок за възстановяване на нормалното движение.