Катастрофа ограничи движението по пътя Видин - Монтана
Трафикът в района на Медовница се осъществява двупосочно в една лента
Временно е ограничено движението по първокласния път I-1 Видин - Монтана в района на село Медовница заради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Автомобилите преминават двупосочно в една лента, като трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция".
Шофьорите трябва да преминават през участъка с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.
Към момента няма информация за пострадали при инцидента, както и за причините за катастрофата.
Не е посочен срок за възстановяване на нормалното движение.