Двама непълнолетни на 15 и 17 години са отнели противозаконно два автомобила в Чепеларе, като с единия са предизвикали пътнотранспортно произшествие. За случая съобщиха от полицията.

На 20 ноември е подаден сигнал за катастрофа на улица "Васил Гаджуров" в града. Според първоначалната информация двамата тийнейджъри са отнели незаключен автомобил, с който при движение по улицата са нанесли странични щети на няколко паркирани превозни средства.

След произшествието момчетата изоставили автомобила, но били установени от полицейските служители непосредствено след инцидента.

В хода на работата по случая разследващите изяснили, че преди това непълнолетните са отнели и друг автомобил. Те го изоставили на улица "Васил Дечев" в Чепеларе, след като превозното средство спряло да се движи.

Установено е, че и двата автомобила са били ползвани от един и същ 59-годишен жител на Чепеларе. Превозните средства са отнети без неговото знание и съгласие.

Към момента не се съобщава за пострадали хора при пътния инцидент. Няма предоставена допълнителна информация за размера на нанесените материални щети.