Общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на пенсионноосигурителните дружества в България нарастват с 8,69 на сто от началото на годината до 17,3 млрд. евро към края на септември 2026 г., сочат данните на Комисията за финансов надзор. В това число влизат 17,06 млрд. евро нетни активи на пенсионните фондове и 254,4 млн. евро на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи нараства в номинално изражение с 1,38 млрд. евро през деветмесечието.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове - 86,97 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове - 6,24 на сто и доброволните пенсионни фондове - 5,26 на сто. Нетните активи на фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и на фондовете за разсрочени плащания представляват по 0,73 и 0,74 на сто от общия размер на нетните активи, а доброволният пенсионен фонд по професионални схеми - 0,06 на сто.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фонда към края на септември тази година е 5 172 320 души, като нараства спрямо края на миналата годна с 46 084 души, или с 0,90 на сто.

През деветмесечието на 2026 г. брутните постъпления от осигурителни вноски във всички пенсионни фондове възлизат на 1,40 млрд. евро, като нарастват със 143 млн. евро, или с 11,35 на сто, спрямо същия период на 2025 г. Най-голям принос за отчетения ръст имат универсалните пенсионни фондове, в които постъпленията се увеличават със 124 млн. евро, или с 10,96 на сто. Значително нарастване се наблюдава и при доброволните пенсионни фондове - с 23,09 на сто, както и при доброволния пенсионен фонд по професионални схеми - с 33,33 на сто, който отчита най-висок относителен ръст. При професионалните пенсионни фондове увеличението е с 9,24 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания към края на септември тази година, са 52 129, от които 11 745 пенсионери и 40 384 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През деветмесечието на 2026 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 11,124 млн. евро за пенсии и 92,8 млн. евро за разсрочени плащания.

С промени в законодателството до края на ноември всички осигурени българи могат да изберат подфонд. Предвидено е големият универсален пенсионен фонд да се разпредели на три отделни подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Всеки от тях ще бъде приложим за хора в определена възраст.

Изборът на подфонд е право, не задължение и може да се променя на всеки 12 месеца. При липса на изразено предпочитание, след 1 януари 2027 г. хората до 50 години ще са в динамичен подфонд, между 50 г. и три години преди пенсия - в балансиран, а след това задължително в консервативен.