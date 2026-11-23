Златото поскъпна в понеделник, възстановявайки част от загубите си след рязкото понижение през миналата седмица, когато цената му достигна най-ниското си равнище за последните 14 месеца. Инвеститорите продължават да оценяват последиците от масовите разпродажби на американските фондови пазари и очакват новите данни за инфлацията в САЩ, които могат да дадат насоки за бъдещата политика на Федералния резерв.

Към 07:21 ч. по Гринуич спот цената на златото се повиши с 2,9% до 3635,80 долара за тройунция. Само за седмица златото поевтиня с около 9% – най-рязкото му седмично понижение от март насам. Американските фючърси върху златото също отбелязаха ръст от 3,4% до 3635,10 долара.

Според старшия финансов анализатор на Capital.com Кайл Рода натискът върху технологичните акции и отслабващият ентусиазъм около изкуствения интелект са променили очакванията на инвеститорите за развитието на американската икономика и лихвената политика. Тези фактори са оказали подкрепа на златото.

Данните от инструмента FedWatch на борсовия оператор CME показват, че пазарните участници все още отчитат възможност Федералният резерв да повиши лихвите с 25 базисни пункта през декември. Сценарият за по-голямо увеличение от 50 базисни пункта вече е изключен от очакванията. По-умерената перспектива за паричната политика прави златото по-привлекателно, тъй като намалява разходите за притежаването на актив, който не носи лихвен доход.

Въпреки възстановяването обаче анализаторите предупреждават, че е рано да се говори за трайно обръщане на тенденцията. Пазарният стратег на Pepperstone Дилиън У посочва, че продължаващата нестабилност на финансовите пазари може да доведе до нови принудителни разпродажби на инвестиционни позиции.

Междувременно фючърсите върху основните американски борсови индекси също се повишиха. В Азия властите предприеха действия за подкрепа на местните пазари след сериозните загуби в технологичния и полупроводниковия сектор в края на миналата седмица.

В петък представителят на Федералния резерв Лиза Кук защити необходимостта от допълнително затягане на паричната политика. Според нея сегашното равнище на лихвените проценти не е достатъчно високо, за да ограничи инфлацията, която продължава да буди сериозно безпокойство.

Вниманието на инвеститорите е насочено към сряда, когато трябва да бъдат публикувани данните за индекса на разходите за лично потребление (PCE) в САЩ. Показателят е сред основните инструменти, използвани от Федералния резерв за проследяване на инфлацията и постигане на целевото равнище от 2%.

Положителна тенденция се наблюдава и при останалите благородни метали. Среброто поскъпна с 4,1% до 42,86 долара за тройунция, платината добави 2% до 1324,43 долара, а паладият нарасна с 1,7% до 908,18 долара.