Само ден след като беше съобщено за посегателство над гроба на 12-годишната Сияна, стана ясно, че е извършено посегателство и над гроба на 14-годишния Филип Арсов. За случая сигнализираха от сдружение „Ангели на пътя“.

От гроба на Филип в столичния гробищен парк „Малашевци“ са изчезнали ваза и параклисче за свещи, поставени от близките му. Предметите са част от мястото, на което семейството почита паметта на детето.

От сдружението изразиха остро възмущение от случилото се.

„Какво ви пречи една ваза? Какво ви пречи мястото, на което близките му оставят цвете и запалват свещ? Какво толкова ви пречи паметта за едно дете, че трябва да посягате и на нея?!“, написаха от „Ангели на пътя“.

От организацията подчертават, че независимо кой стои зад посегателството и какъв е мотивът, подобно действие представлява тежко неуважение към семейството и неговата болка.

Сдружението се обръща към ръководството на гробищния парк с настояване да бъде обяснено как е допуснато посегателството и какви мерки ще бъдат предприети за установяване на извършителя.

Въпросите са свързани и със сигурността на гробищния парк – има ли достатъчно контрол, наблюдение и охрана, както и дали са налични записи от камери, които биха могли да помогнат за изясняване на случая. Случаят с Филип е особено болезнен за близките му.

Детето загина през 2023 г., след като беше блъснато на пешеходна пътека в центъра на София. По делото е обвинен шофьор, който според обвинението е управлявал с висока скорост и след употреба на алкохол.

Междувременно бащата на Сияна – Николай Попов, съобщи за сериозно посегателство над гроба на дъщеря му в „Бояна“. По думите му е била обърната двойна надгробна плоча с тегло около 500 килограма.

Сияна загина през 2025 г. при тежка катастрофа край село Телиш. По случая има съдебно производство, а баща ѝ от години настоява за по-строг контрол и отговорност при тежките нарушения на пътя.

Двата случая предизвикаха силен обществен отзвук, тъй като става дума за гробове на деца, загинали при пътни инциденти.

От „Ангели на пътя“ призовават компетентните институции да реагират незабавно и да установят кой стои зад посегателствата.

„Филипчето не е просто име върху надгробна плоча. То е дете, което трябваше да живее, да расте, да мечтае“, заявяват от организацията.

Очаква се да стане ясно дали са подадени официални сигнали до полицията и дали са предприети действия за установяване на извършителите.