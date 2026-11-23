Обвинение за убийството на две кучета от породата „Кане Корсо“ е повдигнато срещу 45-годишен мъж от Бургас. Животните са били простреляни в района на язовир между селата Миролюбово и Изворище. С постановление на прокуратурата обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, предава БТА.

Във Второ районно управление - Бургас е подаден сигнал за случая. Пристигналите на място полицейски служители открили телата на двете кучета, а извършеният оглед установил, че животните са били простреляни. В хода на разследването е установено, че стрелбата е извършена от 45-годишния мъж, който живее в постройка в близост до язовира.

При последвалото претърсване на имота разследващите иззели две нерегистрирани пушки, 12-и калибър, както и боеприпаси за тях.

По случая е образувано разследване, като полицейските действия продължават.