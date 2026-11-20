Прокуратурата в Белград е повдигнала обвинителен акт срещу кмета на столицата Александър Шапич по подозрение, че е ударил общинския съветник Татяна Мичич, като й е причинил тежка телесна повреда, предава телевизия РТС.

Обвинението предложи съдът да му наложи наказание лишаване от свобода не по-малко от три години, както и да му бъде наложена мярка за неотклонение, забраняваща му да се приближава и общува с Мичич.

Подсъдимият е обвинен, че на 28 септември около 21:15 ч. местно време в кв. "Нови Белград" след кратък спор е хванал пострадалата Т. М. за дясната ръка и я е ударил в лицето, предава БТА.

Пострадалата е получила фрактури на носната кост и част от горната челюст, както и наранявания на врата и дясната ръка, които представляват тежка телесна повреда.

Инцидентът стана по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори на 25 октомври и предизвика остри обществени и политически реакции.

Тогава бившият президент Александър Вучич отправи остри критики към Александър Шапич и нарече постъпката му "непростима", призовавайки членовете и симпатизантите на Сръбската прогресивна партия (СПП) да не влизат в пререкания с политическите си противници.

Шапич е и заместник-председател на СПП.

На 23 ноември е насрочено заседание на Общинския съвет на Белград, на което ще бъде разгледано искането за оставката му, след в началото на октомври заседанието не се състоя поради липса на кворум.