Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Изборите в Сърбия бяха като референдум - за или против Вучич

Александър Вучич не очакваше такъв резултат, който по никакъв начин не може да бъде оспорен. Това заяви пред Таралеж журналистът и експерт по бивша Югославия Райна Асенова по повод състоялите се в неделя парламентарни избори в Сърбия.

Тя припомни, че в парламентарните изборите в Сърбия участваха 18 листи, но в парламента влизат само две – Студентската листа и листата Обединена Сърбия на Александър Вучич. Асенова добави, че за първи път откакто е въведена многопартийната система, Социалистическата партия на Сърбия на Ивица Дачич не минава 3-процентния праг и не не влиза в парламента.

Това, което прави впечатление, е, че Европейската листа, оглавявана от изявени водачи на опозицията досега, получи под 0,5% на тези избори, каза Асенова.

Наистина, както се говореше и по-рано, тези избори имаха характер на референдум – за и против Вучич, за промяна или за едно ново начало в политическото развитие на страната, посочи журналистът.

Тя отбелязва, че още в сутрешните часове е имало огромни опашки пред избирателните секции.

"Хората чакаха часове наред, за да влязат и направиха впечатление една фотография, на която човек по халат беше дошъл още преди да отворят избирателните секции, за да успее да гласува първи. И между другото, точно тези огромни опашки някак си показваха, че резултатът няма да е такъв, какъвто на какъвто би се надявал Вучич".

"Друго, което може да се каже за тези избори, освен голямата активност, бе и участието на много млади хора. Никаква апатия не се забеляза този път", каза Асенова, която е била ръководител на Отдел Балкани в БТА в периода 2010-2024 г.

"Вучич беше принуден да признае изборното поражение. Вечерта в очакване на резултатите напрежението започна да нараства, още повече, че по улиците на Белград бяха докарани жандармеристи с автобуси. В района около президентството се появиха мъже в черни дрехи с качулки и маски. Така създаде се една атмосфера на страх, още повече, че имаше и водни оръдия по улиците".

Вероятно властите не са очаквали чак такъв резултат, който по никакъв начин не може да бъде оспорен, а именно - Студентската листа спечели 52,54%, партията на Вучич – 39,29%, каза Асенова, като добави, че Студентската листа спечели абсолютно мнозинство.

"Тя има 140 депутати, за абсолютно мнозинство си е необходими 126, а Обединена Сърбия на Вучич има 103. Вучич призна загубата, като той направи това час и половина след затваряне на секциите и един час преди насрочената пресконференция - в момент, когато напрежението наистина растеше".

Той обвини за загубата си отново "чуждестранни наемници, фашисти" и нарече независимите телевизия Нова телевизия Нова и Н1 "най-мръсните боклуци, които само са изпълнили това, което господарите им отвън са наредили", посочи журналистът.

Тя каза, че загубата на изборите той обясни допълнително "с чуждестранни намеси от страна на няколко европейски държави и дълбоката държава в Съединените щати, която е против президента Тръмп".

"Общо взето доста огорчение прозираше в неговото изявление, но няма как - той трябваше да признае загубата, защото резултатите са доста внушителни за Студентската листа".

Асенова припомни, че Студентското движение всъщност възникна след трагедията в Нови Сад, когато падна козирката на гарата в Нови Сад и уби 16 души.

"То реално възникна като съпротива на млади хора срещу корупцията и безнаказаността на управляващите. Постепенно се разрасна и колкото повече съпротива, тоест колкото повече репресии извършваха властите срещу студентите, а именно те бяха бити, заплашвани, арестувани, газени с автомобили, толкова повече подкрепата за студентите нарастваше и все по-широк кръг граждани ги подкрепяха".

А студентите успяха благодарение на своята упоритост, на ентусиазма, с който водеха борбата. Една положителна енергия имаше в тези протести. А след всичко това, а и най-вече след като те не отстъпиха две години и събираха все повече подкрепа, се стигна до тази победа. Още повече, че те избегнаха клопките, които навремето режимът на Вучич поставяше на опозиционните лидери, а именно намираше им „черните петна в биографии“ и ги обявяваше за корумпирани, за чуждестранни наемници, коментира Асенова.

"Общо взето един един и същ репертоар, но със студентите това трудно можеше да хване вяра у гражданите и те все повече подкрепиха студентите, още повече, че в преки разговори с гражданите в програмата на Студентското движение бяха включени желанията, нуждите на гражданите какво трябва да се направи, за да се промени животът в Сърбия към по-добро".

Освен това студентите не определяха свой лидер и взимаха решенията си на така наречените студентски пленуми, които се събираха от от време на време и взимаха решения за по-нататъшните си действия, какво да предприемат. Така че те не бяха уязвими така, както лидерите на опозицията бяха навремето. По този начин движението успя да достигне и до сърцата, и до умовете на гражданите, които гласуваха за тях, посочи Асенова.

По отношение на бъдещите действия на Студентското движение тя припомни, че те имат водач на листата - кардиологът от Нови Сад и университетски преподавател д-р Илия Сърданович.

"Той даде интервю за телевизия Черна гора и в нея обясни, че всъщност основа на бъдещата политика на Студентското движение е на първо място подобряване на отношенията със съседите, а също така засилване на регионалното сътрудничество и се обяви за по-добри връзки с международната общност".

"Въпреки това пред движението има много предизвикателства. Първо, защото то няма политически опит. Професор Сърданович също, той не е политик, той е лекар, докато от другата страна стои една доста солидна система на Сръбската прогресивна партия и ще бъдат доста трудни, но пък от друга страна студентите получиха вече подкрепа както от Урсула фон дер Лайен, така и от Антонио Коща, от Марта Кос".

Общо взето Студентското движение може да разчита на подкрепата на европейските институции. Има обаче още един проблем, който може би ще спъва в бъдеще отношенията с международната общност, а именно това, че за Студентското движение Косово е Сърбия, коментира Асенова.

По думите й тук няма никакви разлики в политиката на Вучич и политиката, която смята да води Студентското движение, специално по въпроса за Косово.

Асенова добави, че не е много ясно и какво е отношението към Русия и към Европейския съюз.

"Защото настроенията в Сърбия са така силно русофилски, а що се отнася до Европейския съюз, младите хора в Сърбия и въобще опозицията досега упрекваха страните от Европейския съюз, че всъщност подкрепят Вучич, не им помагат в борбата срещу него, тъй като Вучич успява един вид да ги подкупи, а именно като купи "Рафал" от Франция за над 3 милиарда евро и оттогава гласът на Макрон, критичния му тон към Вучич намаля".

Що се отнася до Германия, той обеща на Германия литий от Долината на Ядър, там, където преди време беше обещал да спре изкопаването на литий. Общо взето по тоя начин той смекчи гласовете от Европа срещу своето управление и това бе нещо, което вдъхваше известна степен доверие у опозицията, коментира журналистът.

"Но ще видим, още е много рано да се каже как ще се развият тези неща, още повече, че както каза черногорският дипломат Ратко Кнежевич в Сърбия бяха извършени „тектонични промени“.

Тоест може да очакваме съвсем, съвсем различна ситуация отсега нататък. Надявам се все пак, че това обещание за по-добри отношения със съседите и за развитие на регионалното сътрудничество ще доведе до положителни резултати и за Сърбия, и за нашия район като цяло".

Вучич е на власт от 14 години, т.е. да свалиш така добре окопал се във властта автократ хич не е лесно, още повече от едно Студентско движение, което няма обявен лидер, каза Асенова.

Въпросът е как сега това движение как ще управлява държавата, това е голямо предизвикателство, подчерта тя, като добави, че през целия изборен ден имаше инциденти, имаше включително физическо насилие, бити хора, проблеми за опозиционни журналисти.

Просто разликата е много голяма и Вучич нямаше как да каже това не са истинските резултати, изтъкна Райна Асенова.