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Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Контролът на Пеевски се възстанови, смята Атилла

Много се забави борбата със завладяната държава. Делян Пеевски си върна контрола върху местната власт, след като центробежни сили бяха обхванали представителите на ДПС след шеметната победа на "Прогресивна България" през април. Това заяви пред БНР Юджел Атилла, бивш депутат, един от основателите на ДПС

Атилла десетилетия наред е бил близък до Ахмед Доган, при разцеплението в партията първо го подкрепя, но след това остро го критикува, отбелязва БНР.

"Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка. Етническите турци и мюсюлмани, които гласуваха за ПБ, между 150 000 и 200 000 гласа, не излязоха този път, защото страхът се върна отново в нашите региони. Контролът на Пеевски се възстанови. Всичките му инструменти на държавни постове - в регионални, областни и общински центрове - още са налице. Те още управляват и никаква промяна няма", посочи той. 

Атилла добави, че хората, които искаха да има промяна, не я получиха.

"Логиката в действията на основните политически играчи показва, че битката е как да бъде поставено под въпрос управлението на ПБ. ... Нека не считаме, че Йотова е емблемата на тази битка за президент. Там всичко се концентрира около ПБ и нейната роля и в момента тя е на изпитание", каза той.

Според него бойкотът няма да бъде повторен на балотажа в полза на един или друг кандидат.

 

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