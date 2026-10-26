Ботьо Ботев за убийството на Слави Бинев: Вероятно става дума за бизнес конфликт

Криминалистът Ботьо Ботев коментира убийствата на бизнесмените Слави Бинев и Илиян Филипов, като сподели свои наблюдения за контактите си с Бинев и възможните обстоятелства около престъплението.

Ботев заяви, че е познавал Слави Бинев от периода, когато се зараждала престъпността в България. По думите му Бинев е бил самостоятелна фигура, но не е успял да се противопостави на процесите, които се развивали в борческите среди. Криминалистът допълни, че не е имало особени проблеми с него.

Според Ботьо Ботев убийството на Бинев вероятно не е било предварително подготвено и замислено. Той допуска, че между участниците са съществували бизнес отношения, но впоследствие са възникнали противоречия.

По думите му хората, замесени в убийството, вероятно са отишли с намерение да разрешат бизнес конфликт, а не с предварителната цел да убият Бинев.

Ботев посочи, че са били проведени целенасочени мероприятия за установяване на извършителите.

По повод убийството на Илиян Филипов криминалистът изрази мнение, че ситуацията е различна. Той обърна внимание на контактите на убития и на личността на извършителя.