Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Ботьо Ботев за убийството на Слави Бинев: Вероятно става дума за бизнес конфликт

Ботьо Ботев за убийството на Слави Бинев: Вероятно става дума за бизнес конфликт

По думите му хората, замесени в убийството, вероятно са отишли с намерение да разрешат бизнес конфликт, а не с предварителната цел да убият Бинев

Криминалистът Ботьо Ботев коментира убийствата на бизнесмените Слави Бинев и Илиян Филипов, като сподели свои наблюдения за контактите си с Бинев и възможните обстоятелства около престъплението.

Ботев заяви, че е познавал Слави Бинев от периода, когато се зараждала престъпността в България. По думите му Бинев е бил самостоятелна фигура, но не е успял да се противопостави на процесите, които се развивали в борческите среди. Криминалистът допълни, че не е имало особени проблеми с него.

Според Ботьо Ботев убийството на Бинев вероятно не е било предварително подготвено и замислено. Той допуска, че между участниците са съществували бизнес отношения, но впоследствие са възникнали противоречия.

По думите му хората, замесени в убийството, вероятно са отишли с намерение да разрешат бизнес конфликт, а не с предварителната цел да убият Бинев.

Ботев посочи, че са били проведени целенасочени мероприятия за установяване на извършителите.

По повод убийството на Илиян Филипов криминалистът изрази мнение, че ситуацията е различна. Той обърна внимание на контактите на убития и на личността на извършителя.

Още по темата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Убийството на Слави Бинев беше отразено и в световните медии

Убийството на Слави Бинев беше отразено и в световните медии

Тримата задържани за убийството на Слави Бинев са отведени за разпит в СДВР

Тримата задържани за убийството на Слави Бинев са отведени за разпит в СДВР

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Първан Симеонов: Балотажът започва от нулата, евентуална загуба може да разклати правителството

Първан Симеонов: Балотажът започва от нулата, евентуална загуба може да разклати правителството

Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Д-р Емил Стоименов: Масовият вот за Йотова на балотажа ще сложи край на "сглобката"

Д-р Емил Стоименов: Масовият вот за Йотова на балотажа ще сложи край на "сглобката"

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Росен Плевнелиев: Къде са идеите на кандидатите за президент?

Росен Плевнелиев: Къде са идеите на кандидатите за президент?

Водещи

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

  • Преди 34 минути
4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

  • Преди 36 минути
Йотова - Вълчев са първи в Пловдив - област

Йотова - Вълчев са първи в Пловдив - област