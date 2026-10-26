Йотова и Гюров на дебат по БНТ на 29 октомври по силата на споразумение?

Илияна Йотова и Андрей Гюров се очаква да се изправят един срещу друг в телевизионен дебат по БНТ на 29 октомври.

Датата е обявена от представител на инициативния комитет на Йотова, а след първия тур Гюров отправи публичен призив за открит сблъсък на позиции. Точният час на дебата все още не е потвърден в цитираните публикации.

Кой съобщи датата за дебата?

Информацията за дебата на 29 октомври беше съобщена на 17 октомври от д-р Емил Стоименов, съпредседател на инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, предава БНТ.

Междувременно в интервю за предаването „Седмицата на Дарик“ Стоименов заяви, че Йотова е потвърдила участие в дебат с кандидата, който се класира за втория тур. По думите му инициативният комитет вече е сключил споразумение с Българската национална телевизия, в което е записана датата 29 октомври.

„Това е разписано в споразумението, което ние от инициативния комитет сме сключили с БНТ“, обясни Стоименов.

На 25 октомври, след края на изборния ден, Андрей Гюров отправи публичен призив към Илияна Йотова двамата да участват в открит дебат преди балотажа.

Изявлението беше направено пред предизборния щаб на инициативния комитет, подкрепил кандидатурата му, и беше отразено от БНТ и Българското национално радио.

Гюров призова за „открит, честен и цивилизован дебат“, в който двамата кандидати да представят вижданията си за упражняването на президентските правомощия и действията на държавния глава в трудни за страната моменти.

Той подчерта, че според него България има нужда от президент, който обединява гражданите и осигурява баланс във властта.

Какво ще обсъждат двамата кандидати?

Според заявеното от Гюров дебатът трябва да даде възможност на избирателите да сравнят позициите на двамата кандидати по въпроси, свързани с правомощията на президента, ролята на институцията и решенията при кризисни ситуации.

Телевизионният сблъсък ще бъде възможност за пряк разговор между кандидатите преди решаващия вот. Датата 29 октомври е посочена от инициативния комитет на Йотова във връзка със споразумението с БНТ.

Към 26 октомври в посочените публикации не е обявен точният час на излъчването. За актуална информация зрителите могат да следят програмата и съобщенията на БНТ.