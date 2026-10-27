Пламен Димитров: Вървим към сериозен проблем в АЕЦ "Козлодуй" с постоянното изземане на дивидент

"Части от енергетиката постоянно се облагат с данък "свръхпечалба". Единствената ни атомна електроцентрала вече е на колене, заради тези режим на изземване. Дивидентът се изземва авансово, сега от 100% се намали на 85%, но пак авансово". Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред БНТ.

Синдикалистът обясни, че постоянно се облага с 90% данък печалбата от по-скъпия ток, извън този, който се произвежда за бита. "Това е данък преди да стигне до печалба. Вървим към сериозен проблем в АЕЦ-а", заяви Димитров евфимистично.

Таралеж припомня - бившият вече член на УС на АЕЦ "Козлодуй" Георги Касчиев беше предупредил, че всяка реконструкция или модернизация в ядрените мощности трябва да се извършва само със съгласуване с производителя. Това гласи наредбата на Министерството на енергетиката за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи. В началото на годината Касчиев недоумяваше защо нито Българският енергиен холдинг, нито ресорният министър упражняват реален контрол за спазването на тези изисквания.

На 11 юли Касчиев беше заменен в УС на АЕЦ "Козлодуй" с генерал Димитър Димитров, щатен сътрудник на ДС, по образование филолог, цял живот работил в службите. Не е ясно дали Димитров има някаква експертиза по ядрена физика.