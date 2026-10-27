Новини
Търси
Подкаст
Политика

Пламен Димитров: Вървим към сериозен проблем в АЕЦ "Козлодуй" с постоянното изземане на дивидент

Пламен Димитров: Вървим към сериозен проблем в АЕЦ "Козлодуй" с постоянното изземане на дивидент
Снимка: БТА

По думите му атомната ни централа вече е на колене

"Части от енергетиката постоянно се облагат с данък "свръхпечалба". Единствената ни атомна електроцентрала вече е на колене, заради тези режим на изземване. Дивидентът се изземва авансово, сега от 100% се намали на 85%, но пак авансово". Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред БНТ.

Синдикалистът обясни, че постоянно се облага с 90% данък печалбата от по-скъпия ток, извън този, който се произвежда за бита. "Това е данък преди да стигне до печалба. Вървим към сериозен проблем в АЕЦ-а", заяви Димитров евфимистично.

Таралеж припомня - бившият вече член на УС на АЕЦ "Козлодуй" Георги Касчиев беше предупредил, че всяка реконструкция или модернизация в ядрените мощности трябва да се извършва само със съгласуване с производителя. Това гласи наредбата на Министерството на енергетиката за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи. В началото на годината Касчиев недоумяваше защо нито Българският енергиен холдинг, нито ресорният министър упражняват реален контрол за спазването на тези изисквания.
На 11 юли Касчиев беше заменен в УС на АЕЦ "Козлодуй" с генерал Димитър Димитров, щатен сътрудник на ДС, по образование филолог, цял живот работил в службите.  Не е ясно дали Димитров има някаква експертиза по ядрена физика.

Още по темата

Събота, късен следобед: Освободили Георги Касчиев от БЕХ, слагат филолог в енергийния холдинг

Събота, късен следобед: Освободили Георги Касчиев от БЕХ, слагат филолог в енергийния холдинг

проф. Георги Касчиев: Спокойствието около АЕЦ „Козлодуй“ е подвеждащо

проф. Георги Касчиев: Спокойствието около АЕЦ „Козлодуй“ е подвеждащо

Животът отблизо: Чернобил. 40 години след аварията

Животът отблизо: Чернобил. 40 години след аварията

Проф. Георги Касчиев: Това което са направили в АЕЦ Козлодуй е за прокурор

Проф. Георги Касчиев: Това което са направили в АЕЦ Козлодуй е за прокурор

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Мирослав Иванов към Румен Радев: Г-н Демократ, напредвате ли в борбата с олигархията

Мирослав Иванов към Румен Радев: Г-н Демократ, напредвате ли в борбата с олигархията

Омбудсманът с конкретни съвети към ЦИК за достъпността до избирателните секции за балотажа

Омбудсманът с конкретни съвети към ЦИК за достъпността до избирателните секции за балотажа

Страхил Делийски: Разривът между политическия елит и избирателите се задълбочава

Страхил Делийски: Разривът между политическия елит и избирателите се задълбочава

Стоянка Балова: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Стоянка Балова: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Водещи

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Хутите: Египет на практика ни обяви война

Хутите: Египет на практика ни обяви война

  • Преди 10 минути
Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

  • Преди 12 минути
БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

  • Преди 18 минути
Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

  • Преди 20 минути
МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

  • Преди 27 минути
37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

  • Преди 30 минути
И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

  • Преди 38 минути
Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

  • Преди 42 минути
Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

  • Преди 49 минути
Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

  • Преди 51 минути