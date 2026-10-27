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Дербито на Турция завърши с бой на терена (ВИДЕО)

Дербито на Турция завърши с бой на терена (ВИДЕО)

Галатасарай победи Фенербахче и се върна на върха в класирането

Голямо дерби на Турция завърши с бой на терена. Галатасарай победи Фенербахче с 2:1, но най-интересното се случи след последния съдийски сигнал. Керем Актюркоглу от Фенербахче тръгна за физическа саморазправа с Роланд Шалай от Галатасарай, а в мелето се включиха други играчи и хора от резервните скамейки на двата отбора.

Актюркоглу и Шалай се сблъскаха, а поне още 20 души се намесиха на терена. Междувременно се сбиха още няколко двойки играчи, като имаше приложени хватки от борбата и опити за юмручни удари. Наложи се намесата на полицаи и официални лица, за да се тушира напрежението.

Големият герой за Галатасарай в мача беше Виктор Осимен, който отбеляза и двете попадения. Ирфан Джан Кахведжи върна интригата през второто полувреме със зрелищна задна ножица. Галатасарай събра 22 точки и оглави класирането в турската Суперлига, докато Фенербахче остана с 16 пункта на петата позиция.

 

 

 

 

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