Дербито на Турция завърши с бой на терена (ВИДЕО)

Голямо дерби на Турция завърши с бой на терена. Галатасарай победи Фенербахче с 2:1, но най-интересното се случи след последния съдийски сигнал. Керем Актюркоглу от Фенербахче тръгна за физическа саморазправа с Роланд Шалай от Галатасарай, а в мелето се включиха други играчи и хора от резервните скамейки на двата отбора.

Актюркоглу и Шалай се сблъскаха, а поне още 20 души се намесиха на терена. Междувременно се сбиха още няколко двойки играчи, като имаше приложени хватки от борбата и опити за юмручни удари. Наложи се намесата на полицаи и официални лица, за да се тушира напрежението.

Големият герой за Галатасарай в мача беше Виктор Осимен, който отбеляза и двете попадения. Ирфан Джан Кахведжи върна интригата през второто полувреме със зрелищна задна ножица. Галатасарай събра 22 точки и оглави класирането в турската Суперлига, докато Фенербахче остана с 16 пункта на петата позиция.