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Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи
АП/БТА

Каталунците изоставаха в Истанбул, но стигнаха до категоричен успех с 4:1

Барселона победи Галатасарай с 4:1 като гост, въпреки че изигра трудно първо полувреме. Турският шампион поведе в 28-ата минута с гол на Алексей Батраков, а малко по-късно негово второ попадение беше отменено заради минимална засада.

Каталунците се възползваха от ситуацията и изравниха чрез Жоао Кансело в 43-тата минута. След почивката тимът на Ханзи Флик реши мача само за три минути - Фермин Лопес вкара за 2:1 в 50-ата, а Антъни Гордън покачи на 3:1.

Крайното 4:1 оформи Карим Адейеми в 65-ата минута. Така Барселона преодоля трудното начало и постигна убедителна победа на едно от най-негостоприемните места в Европа.

В друг двубой Виляреал надви Наполи с 3:1. Амир Рахмани даде преднина на италианците още в осмата минута, но Жорж Микаутадзе и Сантяго Муриньо осъществиха пълен обрат преди почивката.

Танитолува Олувасей отбеляза третия гол за „жълтата подводница“ в заключителните минути и подпечата първата победа на испанския тим в турнира през сезона.

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