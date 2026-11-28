Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert заради очакваното влошаване на метеорологичните условия.

От местната администрация призовават жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозите за бурен вятър и силно морско вълнение.

Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но през нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение.

Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

От Община Царево призовават гражданите да бъдат предпазливи и да се съобразяват с метеорологичните условия.