BG-Alert предупреди жителите на Царево за бурен вятър и силно морско вълнение
От местната администрация призовават гражданите да избягват крайбрежните зони и предупреждават за възможни заледявания по общинската пътна мрежа
Община Царево активира системата за ранно предупреждение BG-Alert заради очакваното влошаване на метеорологичните условия.
От местната администрация призовават жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозите за бурен вятър и силно морско вълнение.
Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но през нощта срещу неделя се очаква усилване на вятъра и морското вълнение.
Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.
От Община Царево призовават гражданите да бъдат предпазливи и да се съобразяват с метеорологичните условия.