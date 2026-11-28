Фенове на Левски протестират с ксенофобски транспаранти пред френското посолство. Това написа местният RMC Sport, който продължава да следи активно събитията след злополучния мач в Марсилия от Лига Европа на 26 ноември. Изданието отбеляза още, че протестът е проведен спонтанно и не е съгласуван със Столична община.

Скандирания „Убийци“ огласиха протеста на феновете на Левски пред френското посолство

„Около 200 души се събраха в петък вечер пред посолството на Франция в София, за да изразят недоволството си от случилото се преди двубоя между Марсилия и Левски", пишат от RMC Sport. „Протестиращите настояваха за установяване на всички виновни за нападенията, налагане на санкции срещу френския клуб и обезщетения за пострадалите български граждани".

Провокативни транспаранти пред посолството

Демонстрацията обаче привлече внимание и заради посланията върху някои от издигнатите транспаранти. На снимки се виждат надписи Defend Europe („Защитете Европа") и Stop Migration („Спрете миграцията"), определени от френските медии като ксенофобски и свързвани с крайнодесни послания.

„Част от ултрасите на Левски са известни със своите крайнодесни възгледи и близостта си до неонацистки среди", пишат като извод французите.