Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич даде мнението си за победата с 1:0 над Спартак Варна у дома. Той беше запитан и за информациите, че се е договорил с Локомотив София и ще поеме "железничарите" от началото на следващата година, но не пожела да отговори.

"Труден мач, особено първото полувреме. Съперникът беше много дисциплиниран. Всеки съперник е труден, през второто полувреме обаче се представихме по-добре, вкарахме важен гол и постигнахме ценна победа", каза Косич.

Словенецът говори и за представянето на отбора от началото на сезона. "Не, и в началото на сезона мисля, че имахме добри мачове. Днес футболният късмет беше на наша страна и сме щастливи за победата“.

Косич отказа да коментира информациите, че се е договорил с Локомотив София. "Всичко това са спекулации, няма какво да говорим за тях".