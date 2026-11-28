Инфарктът невинаги протича със силна болка в гърдите и понякога може да остане незабелязан дори от самия пациент. За това предупреди началникът на Клиниката по кардиохирургия в столичната болница "Света Анна" проф. д-р Васил Гегусков пред NOVA NEWS.

По думите му симптомите на инфаркта могат да бъдат различни и дори за специалистите понякога е трудно да го разграничат от други здравословни проблеми само въз основа на оплакванията.

"Инфарктът може да бъде потвърден само чрез апаратна и лабораторна диагностика", подчерта проф. Гегусков.

Кардиохирургът обясни, че съществуват и така наречените "тихи инфаркти", които протичат почти без симптоми. В някои случаи пациентите разбират, че са преживели инфаркт, едва при последващи медицински изследвания.

"Тихите инфаркти наистина съществуват и не са никак рядко срещано явление. Аз лично съм имал много пациенти, на които, след като им кажеш въз основа на апаратната диагностика, че някога назад във времето са изкарали инфаркт, те се учудват и казват, че не помнят", разказа специалистът.

Според него подобни случаи се наблюдават по-често при възрастни хора и пациенти с напреднал диабет.

Причината е, че при диабет може да бъде нарушена функцията на нервните окончания, които предават сигналите за болка.

"При пациентите с диабет проводимостта на нервните окончания, по които реално се предава болката и цялата симптоматика, е доста променена", обясни проф. Гегусков.

Той предупреди, че сред симптомите, които не бива да се пренебрегват, са внезапният задух, необяснимият дискомфорт, безпричинното изпотяване и студената пот.

"Ако имаме задух, ако усещаме дискомфорт, ако се появи безпричинно изпотяване или студена пот, ако кръвното налягане е ниско, а пулсът е ускорен, тогава наистина трябва да мислим в посока инфаркт", посочи кардиохирургът.

Проф. Гегусков подчерта, че времето е от решаващо значение за спасяването на пациента. Той посочи период от четири до шест часа като важен за медицинската реакция, но предупреди, че състоянието може да се влоши значително по-бързо.

При съмнение за инфаркт не бива да се изчаква появата на допълнителни симптоми, а незабавно трябва да се потърси спешна медицинска помощ на телефон 112.

Особено опасни са масивните инфаркти, които могат да предизвикат тежки нарушения на сърдечния ритъм и да застрашат живота на пациента.

Специалистът категорично предупреди близките да не се опитват сами да транспортират човек със съмнение за инфаркт до болницата.

"В никакъв случай не съветвам някой да транспортира своя близък, който в момента вероятно прави инфаркт, със собствения си автомобил до болницата. Още по-малко – категорично е недопустимо самият пациент да се качи и да шофира до болницата. Това е абсурдно", заяви проф. Гегусков.

Докато пристигне медицинският екип, човекът със съмнение за инфаркт трябва да остане в покой и да избягва физическо натоварване. При загуба на съзнание и липса на нормално дишане трябва незабавно да се започне сърдечен масаж съгласно указанията на оператора на телефон 112.

Основното послание на специалиста е, че липсата на силна болка в гърдите не изключва инфаркт, а навременната медицинска намеса може да бъде решаваща за живота на пациента.