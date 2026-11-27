Изцяло ремонтирано отделение за долекуване на пациенти с 35 легла ще отвори врати в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Кюстендил, съобщи директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов. Това предадоха от ФОКУС.

"Новото отделение ще осигурява допълнителни грижи и рехабилитация за пациенти след инсулти, операции и тежки травми, за които се налага продължително възстановяване и се изисква медицинско наблюдение", заяви Стоилов.

Новото звено ще позволява продължаване на лечението, грижите и рехабилитацията след изтичане на срока на клиничната пътека, когато възстановяването все още изисква наблюдение. Досега в лечебното заведение не е функционирало такова отделение.

"Много пациенти и техните близки нееднократно са поставяли въпроса за възможностите за долекуване след приключване на болничното лечение. Получавали сме множество запитвания и искания за осигуряване на такава грижа. Именно тези реални потребности ни мотивираха да обособим специализирано място, което да отговори на тези нужди", обясни директорът.

В отделението ще се провежда рехабилитация на пациенти след прекаран инсулт, ортопедични операции, травми, хирургични интервенции и други състояния, при които е необходимо продължаване на възстановителния процес.

Сградата е на два етажа и всяка стая има самостоятелен санитарен възел, докато в старата сграда баните и тоалетните са били общи, а в новата е изграден и асансьор за придвижване между етажите.

На всеки от двата етажа са разположени лекарски кабинет, манипулационна и сестринска стая. Предвидени са и оборудвана столова за хранене, помещения за отдих и занимания.

"Във всяка стая е изградена повиквателна система, чрез която пациентите ще могат своевременно да сигнализират и да извикат медицински специалист при необходимост", коментира още Стоилов.

Ремонтът на сградата и преобразуването ѝ в отделение за долекуване са реализирани със съдействието на Министерството на здравеопазването (МЗ) и с допълнително финансиране от собствени средства на лечебното заведение. В цитатите и в текста не е посочен размерът на средствата.

"Радвам се, че ще осигурим такава грижа и ще отговорим на една дългогодишна потребност, а именно да има подходящо място, в което пациентите да продължат възстановяването си след приключване на активното болнично лечение", заключи директорът на МБАЛ – Кюстендил.