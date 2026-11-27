Средната месечна работна заплата във Великотърновска област през третото тримесечие на 2026 г. е 1119 евро – със 7 евро повече от второто тримесечие и с 319 евро под средната за страната, която е 1438 евро. Това сочат данните на отдела „Статистически изследвания – Велико Търново“ към Националния статистически институт (НСИ).

През юли средното възнаграждение в областта е било 1115 евро, през август – 1099 евро, а през септември – 1143 евро. По размер на заплатите Великотърновска област заема 16-о място в страната.

Най-ниски са възнагражденията в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 739 евро, „Операции с недвижими имоти“ – 801 евро и „Административни и спомагателни дейности“ – 807 евро.

"Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2026 г. в обществения сектор нараства с 8.7%, а в частния сектор - с 9.2%", посочват от НСИ.

Общо наетите на работа лица в областта са 63 000, като най-много работят в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. В края на третото тримесечие в частния сектор са работили 64,2% от всички наети в област Велико Търново.