Албания има възможност да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., като договорът за членство може да бъде подписан още през 2028 г. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос.

Тя уточни, че постигането на тази цел зависи от продължаването на реформите в страната и получаването на необходимото одобрение от държавите членки.

Кос определи Албания като една от държавите, допринесли за положителното развитие на европейската политика на разширяване. Според нея настоящата година може да се превърне в най-успешната за този процес през последните 25 години.

„Последното разширяване беше с Хърватия, сега завършваме процеса с Черна гора, а една от страните, които допринесоха за този успех, е Албания“, заяви еврокомисарят.

По думите ѝ Тирана може да приключи преговорите по отделните глави, ако покаже конкретни резултати от реформите и получи подкрепата на страните членки.

„Ако реформите бъдат изпълнени и получат подкрепата на държавите членки, преговорите с Албания могат да приключат още до края на следващата година“, заяви Кос.

Тя обясни, че след затварянето на половината от преговорните глави държавите членки ще създадат специална работна група, която да подготви договора за присъединяване.

Очакванията са документът да бъде подписан през 2028 г. Окончателният срок за членството на Албания обаче ще зависи от процедурата по ратификация и от плановете на албанското правителство.