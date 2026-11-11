Еди Рама призова Сърбия да признае Косово

Албанският премиер Еди Рама призова Сърбия да признае независимостта на Косово и настоя Европейският съюз да даде по-голямо политическо участие на страните кандидатки за членство. Той направи изявленията си на Парижкия форум за мир, съобщи албанската агенция АТА.

По думите на Рама нормализирането на отношенията между Белград и Прищина остава едно от основните предизвикателства пред сътрудничеството на Западните Балкани. Той подчерта, че Албания последователно подкрепя мира и добросъседските отношения в региона.

„Косово е независима държава, призната от много страни, макар и все още не от всички. Няма връщане назад“, заяви Рама. Според него колкото по-скоро Сърбия приеме тази реалност, толкова по-добре ще бъде за самата нея и за стабилността в региона.

Албанският премиер засегна и процеса на разширяване на ЕС. Той призова седемте държави, които водят преговори за членство, да бъдат включени пряко в политическите дискусии на Съюза, без това да означава отмяна на критериите за присъединяване.

Рама посочи Албания, Черна гора, Украйна и Молдова като страни, които са сред водещите в процеса на разширяване. Според него преговорите за членство имат особено значение за държавите с по-слаби традиции в изграждането на стабилни държавни институции.

Той отхвърли твърденията, че Украйна получава специално отношение в процеса на присъединяване, и заяви, че страната заслужава признание за приноса си към европейската сигурност.

В заключение Рама призова ЕС да намери свой „момент на Хелмут Кол“, припомняйки ролята на бившия германски канцлер за обединението на Германия. Според него по-активното политическо включване на страните кандидатки в европейските дискусии би помогнало за преодоляване на продължителните преговори и блокирането им чрез вета, докато те продължават да изпълняват условията за членство.