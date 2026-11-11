Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Еди Рама призова Сърбия да признае Косово

Еди Рама призова Сърбия да признае Косово
Facebook

Той направи изявленията си на Парижкия форум за мир

Албанският премиер Еди Рама призова Сърбия да признае независимостта на Косово и настоя Европейският съюз да даде по-голямо политическо участие на страните кандидатки за членство. Той направи изявленията си на Парижкия форум за мир, съобщи албанската агенция АТА.

По думите на Рама нормализирането на отношенията между Белград и Прищина остава едно от основните предизвикателства пред сътрудничеството на Западните Балкани. Той подчерта, че Албания последователно подкрепя мира и добросъседските отношения в региона.

„Косово е независима държава, призната от много страни, макар и все още не от всички. Няма връщане назад“, заяви Рама. Според него колкото по-скоро Сърбия приеме тази реалност, толкова по-добре ще бъде за самата нея и за стабилността в региона.

Албанският премиер засегна и процеса на разширяване на ЕС. Той призова седемте държави, които водят преговори за членство, да бъдат включени пряко в политическите дискусии на Съюза, без това да означава отмяна на критериите за присъединяване.

Рама посочи Албания, Черна гора, Украйна и Молдова като страни, които са сред водещите в процеса на разширяване. Според него преговорите за членство имат особено значение за държавите с по-слаби традиции в изграждането на стабилни държавни институции.

Той отхвърли твърденията, че Украйна получава специално отношение в процеса на присъединяване, и заяви, че страната заслужава признание за приноса си към европейската сигурност.

В заключение Рама призова ЕС да намери свой „момент на Хелмут Кол“, припомняйки ролята на бившия германски канцлер за обединението на Германия. Според него по-активното политическо включване на страните кандидатки в европейските дискусии би помогнало за преодоляване на продължителните преговори и блокирането им чрез вета, докато те продължават да изпълняват условията за членство.

 
 
 

Още по темата

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

Протести в Косово с искане на оставките на правосъдния и вътрешния министър

Протести в Косово с искане на оставките на правосъдния и вътрешния министър

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Бившият министър на икономиката на Сърбия е арестуван

Сърбия изказа съболезнования на България за жертвите от катастрофите на АМ „Тракия“

Сърбия изказа съболезнования на България за жертвите от катастрофите на АМ „Тракия“

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

Водещи

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 11 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 19 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 19 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 25 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 27 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 28 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 42 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 42 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 43 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Обрат по делото "Бургазлиев": Никола остава зад решетките

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

  • Преди 56 минути