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Директорът на "Топлофикация София": Парно ще има, макар да има проблеми в някои райони

Директорът на "Топлофикация София": Парно ще има, макар да има проблеми в някои райони
БТА

Проблемите на "Топлофикация" са резултат от натрупвани в продължение на десетилетия затруднения, посочи Петър Петров

Парно ще има, но имаме проблеми в някои райони, съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Петров пред Комисията по инженерна инфраструктура в Столичен общински съвет.

Над 500 активни проблема има към момента в мрежата на „Топлофикация София“, като 87 от тях са аварии с прекъснато отопление, а 425 са с частично прекъсване на топлоподаването, посочи Петров.

Той заяви, че проблемите на "Топлофикация" са резултат от натрупвани в продължение на десетилетия затруднения, липса на финансиране и невъзможност за необходимите инвестиции.

Напълно разбирам недоволството на всички граждани, пряко засегнати от липсата и качеството на услугата. Те са напълно оправдани и са прави да изразяват това недоволство, защото десетилетия назад дружеството е влязло в един порочен кръг от революции, финанси и т.н. Липса на възможности за каквато и да било форма на инвестиции“, каза изпълнителният директор.

Не знам защо се прехвърлят всички тези години и се очаква с вълшебна пръчка ние да решим всички проблеми, защото това е огромна структура, огромна мрежа“, заяви Петров.

Общинският съветник от ПП-ДБ Грети Стефанова каза, че от анализа на топлоподаването в страната по-топло няма да им стане на софиянци.

"Интересува ни София”, заяви общинският съветник.

 

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