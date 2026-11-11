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ЕС и Украйна организират във Варшава конференция за следвоенното възстановяване на страната

ЕС и Украйна организират във Варшава конференция за следвоенното възстановяване на страната
БТА

Събитието ще бъде открито от еврокомисаря по разширяването на ЕС Марта Кос и украинския министър на икономиката и околната среда Олександър Кравченко

Европейската комисия и украинските власти ще бъдат домакини на международна конференция във Варшава, посветена на възстановяването на Украйна след войната. Форумът ще се проведе утре и вдругиден с участието на представители на правителства, бизнеса и инвеститорската общност.

Събитието ще бъде открито от еврокомисаря по разширяването на ЕС Марта Кос и украинския министър на икономиката и околната среда Олександър Кравченко.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат мерките за ускоряване на възстановяването на Украйна и постепенното ѝ интегриране в единния европейски пазар.

Еврокомисар Марта Кос ще участва и в среща с донорите на Украйна. Според Европейската комисия реформите ще бъдат сред водещите теми на форума, тъй като са от ключово значение за подобряването на бизнес средата и привличането на частни инвестиции.

Особено внимание ще бъде отделено на напредъка на Украйна в областта на върховенството на закона, корпоративното управление и борбата с корупцията. От ЕК посочват, че тези реформи ще помогнат на украинските компании да повишат конкурентоспособността си и да укрепят връзките си с европейската икономика.

Следващата конференция, посветена на възстановяването на Украйна, ще се проведе догодина в естонската столица Талин.

 
 
 

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