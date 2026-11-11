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Разпоредиха проверка в Общинския приют за животни в Русе заради сигнали за жестоко отношение

Разпоредиха проверка в Общинския приют за животни в Русе заради сигнали за жестоко отношение
Pixabay

Проверката ще се извърши съвместно от служители на областната дирекция на МВР и Областната дирекция по безопасност на храните в Русе

Районната прокуратура в Русе разпореди проверка в Общинския приют за безстопанствени животни в крайдунавския град.

Причината е публикации и подадени сигнали за нехуманно и жестоко отношение към бездомни животни, настанени там, уточняват от прокуратурата. 

Проверката ще се извърши съвместно от служители на областната дирекция на МВР и Областната дирекция по безопасност на храните в Русе. Те ще установят в какви условия се отглеждат животните, отношението към тях, както и начина на изразходване на отпуснати средства за издръжката им и подобряването на материалната база на приюта, предава БТА.

След приключване на проверката материалите ще бъдат докладвани в Районната прокуратура в Русе, която следва да се произнесе дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и дали да се образува наказателно производство по случая. 

От общинската управа в Русе съобщиха в началото на седмицата, че кметът Пенчо Милков е разпоредил на директора на общинското предприятие "Комунални дейности" Митко Чокоев да бъде извършена цялостна проверка на работата на Общинския приют за безстопанствени животни във връзка с разпространен в социалните мрежи видеоклип. 

Бюджетът на приютау през тази година е увеличен с 50 000 евро, а за 2027 г. са предвидени допълнителни 100 000 евро.

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