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Приключиха двудневните преговори между Украйна и Русия в Абу Даби

Приключиха двудневните преговори между Украйна и Русия в Абу Даби
АР/БТА

Разговорите продължиха около два часа

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха, съобщи представител на руската делегация пред Франс прес (АФП).

Двудневните разговори бяха насочени към намиране на решение за прекратяване на войната, която продължава повече от четири години.

Преговорите започнаха вчера в столицата на Обединените арабски емирства. Днес разговорите бяха подновени около обяд местно време, но продължиха приблизително два часа.

След приключването на срещата с руската делегация украинските представители започнаха отделни разговори с европейските и американските пратеници в Абу Даби.

„Сега започна срещата между нас, европейците и САЩ“, заяви представител на украинската делегация.

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