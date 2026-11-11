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Рада Лайкова е кандидат за заместник-председател на Европейския парламент

Рада Лайкова е кандидат за заместник-председател на Европейския парламент
БТА

Вторият кандидат за поста е Тили Мец от групата на Зелените в Люксембург

Българският евродепутат Рада Лайкова от „Възраждане“ е сред двамата кандидати за нов заместник-председател на Европейския парламент. Това става ясно от информация, публикувана на интернет страницата на институцията.

Гласуването ще се проведе утре по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Брюксел.

Изборът на нов заместник-председател се налага след оттеглянето на румънския евродепутат Николае Щефануца от групата на Зелените, след като той беше избран за съпредседател на своята политическа група в ЕП.

Съгласно правилника на Европейския парламент при подобни обстоятелства се провежда избор на нов заместник-председател, който заема мястото на своя предшественик в реда на старшинство. Така избраният кандидат ще стане единадесетият заместник-председател на институцията.

Вторият кандидат за поста е Тили Мец от групата на Зелените в Люксембург.

Бюрото на Европейския парламент се състои от председател, 14 заместник-председатели и петима квестори. Според правилника съставът му трябва да отразява в общи линии числеността на отделните политически групи.

Сред настоящите заместник-председатели е и българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ/ЕНП.

 
 
 

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