Рада Лайкова е кандидат за заместник-председател на Европейския парламент

Българският евродепутат Рада Лайкова от „Възраждане“ е сред двамата кандидати за нов заместник-председател на Европейския парламент. Това става ясно от информация, публикувана на интернет страницата на институцията.

Гласуването ще се проведе утре по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Брюксел.

Изборът на нов заместник-председател се налага след оттеглянето на румънския евродепутат Николае Щефануца от групата на Зелените, след като той беше избран за съпредседател на своята политическа група в ЕП.

Съгласно правилника на Европейския парламент при подобни обстоятелства се провежда избор на нов заместник-председател, който заема мястото на своя предшественик в реда на старшинство. Така избраният кандидат ще стане единадесетият заместник-председател на институцията.

Вторият кандидат за поста е Тили Мец от групата на Зелените в Люксембург.

Бюрото на Европейския парламент се състои от председател, 14 заместник-председатели и петима квестори. Според правилника съставът му трябва да отразява в общи линии числеността на отделните политически групи.

Сред настоящите заместник-председатели е и българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ/ЕНП.