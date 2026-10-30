Канада предоставя 500 млн. евро за европейския заем в подкрепа на Украйна

Канада ще предостави 500 милиона евро за европейския заем в подкрепа на Украйна. Това обяви канадският министър-председател Марк Карни след приключването на двудневната среща на върха между Канада и Европейския съюз в Монреал, цитиран от Ройтерс.

По време на срещата Отава и Брюксел се договориха да задълбочат стратегическото си партньорство и да разширят сътрудничеството в ключови области.

Сред обсъжданите направления са енергетиката и възможностите за доставка на канадски втечнен природен газ за европейския пазар.

Европейският съюз и Канада се договориха да задълбочат стратегическото си партньорство, като сред основните направления са енергийната сигурност, отбраната, изкуственият интелект и достъпът до критични суровини. Двете страни ще проучат възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа, съобщава ДПА. Договореностите бяха обявени след двудневната среща на върха в Монреал, на която бяха представени инициативи за намаляване на зависимостта от САЩ и Китай в стратегически сектори.

ЕС и Канада определиха новата рамка като "съюз за бъдещето", който ще обхваща сигурността и отбраната, икономическия растеж, заетостта, устойчивото развитие и контактите между гражданите.

"Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-близката, най-дълбоката и най-уникалната, която съществува", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на разговорите с канадския премиер Марк Карни.

Карни определи партньорството като инструмент за укрепване на устойчивостта в области като изкуствения интелект, енергетиката, критичните суровини и квантовите технологии. Той подчерта, че целта е изграждането на възможно най-тясно сътрудничество, без Канада да става член на ЕС.

"Работим за възможно най-дълбокото партньорство без присъединяване", заяви Карни, като добави, че това би могло да превърне страната му в първата асоциирана държава към ЕС, предаде Ройтерс.