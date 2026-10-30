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ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия
АР/БТА

В началото на месеца главният редактор на изданието Сергей Соколов е бил разпитан от разследващите, а жилището му е било обект на обиск

Организацията на обединените нации изрази сериозна тревога във връзка с решението на руското издание „Новая газета“ да прекрати дейността си, определяйки случилото се като пореден тежък удар срещу независимата журналистика в страната, съобщи Франс прес (АФП).

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че е дълбоко обезпокоен от принудителното спиране на един от най-уважаваните независими вестници в Русия. По думите му това е поредното сериозно посегателство срещу малкото останали независими медии в Руската федерация.

По-рано „Новая газета“, която от десетилетия е сред символите на свободната преса в Русия, съобщи, че преустановява работата си заради натиска от страна на руските власти.

В началото на месеца главният редактор на изданието Сергей Соколов е бил разпитан от разследващите, а жилището му е било обект на обиск. Действията са извършени в рамките на наказателно производство срещу негов колега, припомня АФП.

След началото на руската военна инвазия в Украйна властите в Москва наложиха строги ограничения върху медийното пространство и въведоха цензурни мерки. В резултат голяма част от независимите руски журналисти бяха принудени да напуснат страната и да продължат работата си от чужбина.

Основана през 1993 г., „Новая газета“ е сред изданията, които открито критикуват действията на руските власти. Вестникът беше обявен за „чуждестранен агент“ – статут, който руското законодателство позволява да бъде прилаган към организации и лица, определени от властите като получаващи чуждестранно влияние.

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