България проявява интерес към полски изтребители МиГ-29

България е проявила интерес към закупуването на полски изтребители МиГ-29. Това съобщи полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш по време на брифинг в авиобазата в Мирославец, цитиран от Укринформ.

По думите му Варшава обсъжда възможността да продаде част от останалите си самолети МиГ-29, като темата е била сред основните въпроси при посещението на българския премиер Румен Радев и министъра на отбраната в Полша през септември.

Междувременно Полша предоставя на Украйна два изтребителя МиГ-29, които вече са изведени от експлоатация, след като са достигнали края на експлоатационния си ресурс. В замяна страната ще получи украински дронове.

Кошиняк-Камиш подчерта, че Украйна е натрупала значителен боен опит при използването на безпилотни летателни апарати и полската армия може да се възползва от него.

България продължава да разчита на полска подкрепа за поддържането на своите МиГ-29.

По време на визитата си във Варшава през септември премиерът Румен Радев заяви, че помощта на Полша е от ключово значение за запазването на бойната готовност на българската военна авиация.

Засега не се съобщава за постигнато окончателно споразумение за продажба на самолети на България.