САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 11 декември

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи до 11 декември срока на оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС. Това съобщава сръбската обществена телевизия РТС.

Решението позволява на компанията да продължи дейността си, включително работата на нефтопреработвателната рафинерия в Панчево.

На 24 октомври НИС е подала ново искане до OFAC за специален лиценз, който да осигури продължаването на дейността ѝ след 30 октомври - датата, на която изтичаше предишното разрешение.

Междувременно Радомир Саичич, избран за депутат от Студентската листа, спечелила абсолютно мнозинство на парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, заяви, че след сформирането на новото правителство ще бъдат изпратени делегации в Москва и Вашингтон. В Москва те ще обсъдят удължаването на договора за доставки на руски природен газ, който изтича на 31 декември, а във Вашингтон - въпроса със санкциите срещу НИС.

Американските санкции срещу сръбската компания бяха въведени заради руската война срещу Украйна, но влязоха в сила на 9 октомври 2025 г. след няколко отлагания. Основното условие на американската администрация за отмяната им е продажбата на руския мажоритарен дял в НИС, който възлиза на 56,15%.

В началото на 2026 г. беше постигнато предварително споразумение за продажбата на дела между унгарската петролна компания MOL и руския петролен гигант "Газпром нефт". Оттогава обаче преговорите не са постигнали съществен напредък.

Лицензът на MOL за водене на преговорите по сделката изтича на 30 октомври 2026 г., като засега няма информация дали срокът му ще бъде удължен.

През юни 2026 г. беше обявено, че MOL е подписала споразумение за съвместно акционерно участие със сръбското правителство, което определя бъдещия модел на управление на НИС.

Тогава беше посочено, че евентуалното придобиване на мажоритарен дял от унгарската компания би осигурило развитието на НИС, сигурността на доставките за сръбския пазар и продължаването на работата на рафинерията в Панчево.

В предишно свое изявление MOL уточни, че за приключването на сделката са необходими допълнителни регулаторни разрешения, наред с договора за покупко-продажба.

"В допълнение към сключването на споразумението за покупко-продажба, за осъществяването на сделката са необходими допълнителни регулаторни одобрения. MOЛ продължава преговорите с "Газпром нефт" за придобиване на 56,15 процента от акциите на НИС", се казва в изявлението на компанията.