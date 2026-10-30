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Премиерът на Черна гора: Готови сме за нов етап в отношенията със Сърбия

Премиерът на Черна гора: Готови сме за нов етап в отношенията със Сърбия
БТА

Той подчерта, че още от началото на мандата на настоящото правителство Подгорица е изразявала готовност за сътрудничество с Белград на най-високо политическо ниво, но досега не се е стигнало до подходяща възможност за това

Черна гора е готова да изгради нови отношения със Сърбия и нейното бъдещо правителство, основани на сътрудничество и взаимно уважение. Това заяви черногорският премиер Милойко Спаич.

Той подчерта, че още от началото на мандата на настоящото правителство Подгорица е изразявала готовност за сътрудничество с Белград на най-високо политическо ниво, но досега не се е стигнало до подходяща възможност за това.

Спаич приветства и позициите на представители на Студентската листа, спечелила изборите в Сърбия, според които предстои нов етап в двустранните отношения.

Черногорският премиер изрази надежда, че двете страни ще успеят да изградят атмосфера на доверие и добросъседство.

„Вярваме също, че е настъпило ново време за тези отношения и с радост и голямо удовлетворение ще продължим да създаваме атмосферата и отношенията, които народите на Черна гора и Сърбия заслужават“, заяви Спаич.

ТАРАЛЕЖ припомня, че лидерът на Студентската листа Илия Сърданович заяви, че студентското движение се стреми към промяна в отношенията на Сърбия с Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора. По думите му по време на протестите и предизборната кампания посланията са били насочени към мир, сътрудничество и добросъседство.

Той критикува политическите елити в региона, които според него използват националистическа реторика, за да запазят властта си. Подобни действия затрудняват диалога и допринасят за напрежението между държавите от бивша Югославия.

Сърданович заяви, че бъдещото управление ще търси партньори, които споделят принципите на върховенството на закона, свободата на медиите и равенството.

Особено внимание той отдели на Република Сръбска – единия от двата ентитета в Босна и Херцеговина. Според него Сърбия трябва да продължи да развива отношенията си с нея, но без това да се превръща в инструмент за натиск или дестабилизация на региона.

Той подчерта, че сътрудничеството трябва да се основава на общочовешки ценности, а не на политическа омраза и противопоставяне.

 
 
 

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