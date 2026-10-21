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Кос: Черна гора трябва да реши проблемите си с Хърватия, ако иска да се присъедини към ЕС

Кос: Черна гора трябва да реши проблемите си с Хърватия, ако иска да се присъедини към ЕС

По думите ѝ Загреб има свои интереси, които заявява открито, но последните стъпки на Подгорица показват, че двете страни се движат в правилната посока

Европейската комисия подкрепя амбицията на Черна гора да стане 28-ата държава членка на Европейския съюз през 2028 г., като подписването на договора за присъединяване до лятото на 2027 г. е реалистична цел. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос, като подчерта, че нерешените двустранни въпроси между Черна гора и Хърватия трябва да бъдат преодолени, въпреки че не са част от официалния преговорен процес с ЕС.

Кос отбеляза, че напредъкът по техническите критерии за членство трябва да се разграничава от необходимостта страната кандидатка да получи политическата подкрепа на всички 27 държави членки. Тя оцени положително постигнатото от Черна гора през последните три години и изрази увереност, че диалогът с Хърватия може да доведе до разрешаване на спорните въпроси.

По думите ѝ Загреб има свои интереси, които заявява открито, но последните стъпки на Подгорица показват, че двете страни се движат в правилната посока. Кос подчерта, че двустранните разногласия трябва да бъдат решени, за да може процесът на присъединяване да продължи без политически пречки.

Конституционните промени приближават страната до членство

Европейският комисар приветства решението на черногорския парламент да приеме конституционни изменения, свързани с проверката на почтеността на кандидатите за членове на правителството. Според Кос това е важна стъпка към постигането на стратегическата цел на страната — пълноправно членство в ЕС.

Тя посочи, че промените доближават Черна гора до приключването на преговорната глава 23, която обхваща съдебната система и основните права, а впоследствие и до финализирането на целия процес на присъединяване.

Кос определи постигнатия напредък като значително постижение и изрази надежда, че черногорските институции ще продължат работата си, за да използват настоящия момент и да придвижат страната към членство.

ЕС отхвърля възхваляването на военнопрестъпници

По въпроса за председателя на черногорския парламент Андрия Мандич, чието отстраняване не получи необходимата подкрепа в парламента, Кос заяви, че решенията за ръководството на законодателната институция са изцяло в компетенциите на самия парламент.

Коментарът ѝ дойде на фона на критиките на опозицията към Мандич заради изразеното от него съчувствие към семейството на осъдения за военни престъпления Ратко Младич.

Кос подчерта, че в Европейския съюз няма място за възхваляване на военнопрестъпници. Тя акцентира върху значението на помирението и уважението към жертвите, като посочи, че това са основополагащи европейски ценности.

Според нея историята на бивша Югославия продължава да оставя болезнени следи в региона, но е важно разговорите за миналото да допринасят за помирението и за изграждането на по-добро бъдеще. Тя отбеляза, че откритото посочване на несправедливостите е част от ценностите, към които Черна гора се стреми с присъединяването си към ЕС.

Срещата в Будва ще засили европейската перспектива на Черна гора

В навечерието на срещата на върха на Берлинския процес в Будва Кос заяви, че Черна гора привлича все по-голямо внимание от страна на европейските лидери заради напредъка си по пътя към членство.

Тя посочи, че след срещата на върха в Тиват през юни, на която присъства френският президент Еманюел Макрон, посещението на германския канцлер е още един знак за засиления международен интерес към страната.

Кос изрази очакване форумът в Будва да повиши допълнително видимостта на Черна гора и да даде възможност за обсъждане на конкретните стъпки, чрез които Европейският съюз може да помогне за приключването на преговорите и постигането на пълноправно членство.

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