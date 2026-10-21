Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

Аржентинският президент Хавиер Милей отправя остри критики към испанския премиер Педро Санчес, наричайки го „диктатор“ по време на настоящото си посещение в Мадрид.

Визитата на Милей се провежда в ключов политически момент – броени седмици преди предсрочните парламентарни избори в Испания, насрочени за 29 ноември 2026 г. Целта на аржентинския лидер е открито да демонстрира подкрепа за десните и крайнодесните опозиционни сили в страната, които се борят за надмощие в силно оспорваната предизборна кампания.

"Испания прие стотици хиляди аржентинци, които бягаха от мизерията и липсата на бъдеще - плодове на зловещия социализъм на 21 век, от който редовно страдате при недостойния диктатор Педро Санчес", заяви Хавиер Милей по време на изказването си на престижния икономически форум Nueva Economía Fórum в испанската столица.

Намесата му в местния политически дебат идва непосредствено след като испанският премиер разпусна парламента, предизвиквайки извънреден вот, който ще определи политическото бъдеще на Испания за следващите четири години.

Като част от предизборната кампания се очертават и протестите в страната, свръзани с увеличаването на цените и недостъпността на жилищните имоти.