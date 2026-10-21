Полски министър нарече социалните мрежи "тих съюзник" на Русия

Платформите на социалните медии са „тих съюзник“ на Русия в „дигитална война“ и не правят нищо, за да ограничат дезинформацията. Това заяви в сряда полският министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран по Ройтерс. Той заплаши с финансови глоби компаниите, които игнорират исканията на държавата.

Полша и други западни държави многократно са обвинявали Русия в разпространение на дезинформация с цел посяване на разделение и дестабилизиране на техните общества. Москва отрича тези обвинения и твърди, че западните лидери умишлено преувеличават заплахата от Русия за собствени политически цели.

Данни от полския Национален изследователски институт NASK показват, че през първата половина на 2026 г. платформите са реагирали на по-малко от една четвърт от над 65-те хиляди сигнала за фалшиви профили и дезинформация, изпратени от института. Компанията Google, както и Discord, Meta, X, Telegram и TikTok не отговориха веднага на исканията за коментар.

„В ход е дигитална война с Русия, а в рамките на тази дигитална война има фронт на дезинформацията. На този дезинформационен фронт съществува тих съюзник на руските ботове и ГРУ на Кремъл – платформите на социалните медии“, каза Гавковски по време на пресконференция, добавяйки, че те „не правят нищо по въпроса“.

Статистиката на NASK разкрива, че от всички докладвани случаи на дезинформация и фалшиви акаунти, социалните мрежи са изтрили едва 7% и са модерирали малко над 17%.

„Данните сочат не просто провал, а умишлени действия от страна на платформите, които печелят от дезинформацията, използват я и я третират като източник на своите приходи“, подчерта Гавковски.

Министърът добави, че е отправил искане към компаниите да създадат ефективни екипи за модериране на съдържанието на полски език, които да поддържат директна връзка в реално време със съответните органи, съобщаващи за подобно съдържание. Той също така поиска премахване на т.нар. „привидни процедури за обжалване“, незабавно ликвидиране на идентифицираните мрежи от ботове и съкращаване на времето за реакция при сигнали.

„Освен това дадох ясно да се разбере, че всяко държавно искане, оставено неизпълнено от тези платформи, ще задейства процедури за налагане на финансови санкции върху тях“, категоричен бе Гавковски.