Новини
Търси
Подкаст
Свят

Полски министър нарече социалните мрежи "тих съюзник" на Русия

Полски министър нарече социалните мрежи "тих съюзник" на Русия
Pixabay

Причината за тази констатация на Кшищоф е, че те на практика не предприемали действия за ограничаване на пропагандата на Москва

Платформите на социалните медии са „тих съюзник“ на Русия в „дигитална война“ и не правят нищо, за да ограничат дезинформацията. Това заяви в сряда полският министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран по Ройтерс. Той заплаши с финансови глоби компаниите, които игнорират исканията на държавата.

Полша и други западни държави многократно са обвинявали Русия в разпространение на дезинформация с цел посяване на разделение и дестабилизиране на техните общества. Москва отрича тези обвинения и твърди, че западните лидери умишлено преувеличават заплахата от Русия за собствени политически цели.

Данни от полския Национален изследователски институт NASK показват, че през първата половина на 2026 г. платформите са реагирали на по-малко от една четвърт от над 65-те хиляди сигнала за фалшиви профили и дезинформация, изпратени от института. Компанията Google, както и Discord, Meta, X, Telegram и TikTok не отговориха веднага на исканията за коментар.

„В ход е дигитална война с Русия, а в рамките на тази дигитална война има фронт на дезинформацията. На този дезинформационен фронт съществува тих съюзник на руските ботове и ГРУ на Кремъл – платформите на социалните медии“, каза Гавковски по време на пресконференция, добавяйки, че те „не правят нищо по въпроса“.

Статистиката на NASK разкрива, че от всички докладвани случаи на дезинформация и фалшиви акаунти, социалните мрежи са изтрили едва 7% и са модерирали малко над 17%.

„Данните сочат не просто провал, а умишлени действия от страна на платформите, които печелят от дезинформацията, използват я и я третират като източник на своите приходи“, подчерта Гавковски.

Министърът добави, че е отправил искане към компаниите да създадат ефективни екипи за модериране на съдържанието на полски език, които да поддържат директна връзка в реално време със съответните органи, съобщаващи за подобно съдържание. Той също така поиска премахване на т.нар. „привидни процедури за обжалване“, незабавно ликвидиране на идентифицираните мрежи от ботове и съкращаване на времето за реакция при сигнали.

„Освен това дадох ясно да се разбере, че всяко държавно искане, оставено неизпълнено от тези платформи, ще задейства процедури за налагане на финансови санкции върху тях“, категоричен бе Гавковски.

Още по темата

Отвъд окопите: Хибридната война на Русия срещу Европа

Отвъд окопите: Хибридната война на Русия срещу Европа

В Полша арестуваха мъжа, отправил заплахи към Доналд Туск

В Полша арестуваха мъжа, отправил заплахи към Доналд Туск

Първият дипломат на Полша: Руската пропаганда допринесе за резултата на крайнодесните в Германия

Първият дипломат на Полша: Руската пропаганда допринесе за резултата на крайнодесните в Германия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Зеленски: Украйна е отворена за преговори във всякакъв формат

Зеленски: Украйна е отворена за преговори във всякакъв формат

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия се споразумяха за съвместно производство на военна техника

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия се споразумяха за съвместно производство на военна техника

Водещи

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

  • Преди 7 минути
Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

  • Преди 11 минути
Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

  • Преди 22 минути
Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

  • Преди 22 минути
Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

  • Преди 33 минути
Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

  • Преди 38 минути
Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

  • Преди 50 минути
Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

  • Преди 1 час
Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

  • Преди 1 час
България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

  • Преди 1 час
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia